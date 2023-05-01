В Чувашии действует запрет на полеты беспилотников

После того, как в ночь на 3 мая беспилотные летательные аппараты атаковали московский Кремль, во многих регионах страны начали вводить запреты на БПЛА. В Чувашии такой запрет уже действует.

«18 апреля в дополнение к уже реализуемым мероприятиям по противодействию терроризму мы приняли решение запретить использование БПЛА с 1 мая, — сообщил в своем телеграм-канале Глава республики Олег Николаев. — Пока — на период проведения праздничных мероприятий.

Мы закрепим эту норму на постоянной основе до особого распоряжения». Последние события, связанные с атакой беспилотников на Кремль, требуют самого серьезного и ответственного подхода, напомнил Глава Чувашии. И призвал жителей республики проявлять бдительность и осторожность.