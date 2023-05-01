В столице Чувашии чествовали представителей трудовых династий

10 тысяч лет труда на благо людей

В первый майский день в парке культуры и отдыха имени 500-летия Чебоксар было многолюдно. А главными героями стали жители Чувашии, чьи семьи из поколения в поколение проявляли преданность той или иной профессии. Представителей таких династий оказалось много, они не уместились на одной сцене, поэтому награждать их пришлось в два потока.

«Трудовые династии, которые сегодня здесь присутствуют, — это достояние и богатство не только Чувашской Республики, но и страны в целом. Вы являетесь примером преданности своему делу и умения вдохновлять своих потомков на труд и достижение высоких результатов. Говорю вам огромное спасибо и поздравляю с праздником Весны и Труда», — сказал Глава Чувашии Олег Николаев на церемонии.

Цифра Более 1000 трудовых династий насчитывается сейчас в Чувашии

Всего были награждены представители 27 трудовых династий, которые приехали на праздник в Чебоксары практически из каждого муниципального округа Чувашии. Их общий трудовой стаж составил 10 тысяч лет. Профессии они тоже представляют разные — потомственные учителя, врачи, бухгалтеры, музыканты, работники сельского, лесного и коммунального хозяйства, а также промышленных предприятий.

Наибольший трудовой стаж оказался у династии учителей Романовых-Морушкиных из Чебоксар — он превысил отметку в тысячу лет! Династия насчитывает по семь историков и филологов, по три — географа, учителя начальной школы, преподавателя музыки, по два физика, химика, плюс один математик.

Представляющая эту династию Римма Антонова отработала в Чебоксарах учителем около 50 лет. Еще три года она преподавала в Монголии. «У нас колоссальный, очень большой род. Династию удалось поддержать благодаря моим дедушкам, их сестрам. Дети дедушек пошли в вузы, стали учителями, кандидатами наук. Естественно, мы брали с них пример, рвались стать учителями, тогда это было очень престижно. И многие наши сестры, двоюродные сестры — учителя. Если нас всех собрать, получится педсовет. На День учителя собираемся и каждому говорим, что такое образование и учитель. Это престижно, здорово, это великолепно», — сказала Римма Антонова корреспонденту «СЧ».

В Монголию Римма Павловна отправилась с мужем, который туда поехал по направлению, преподавала русский язык местным детям. Монгольским школьникам он давался легко. «Родители многих учились в Иркутске, Москве, поэтому дети чуть-чуть говорили, это было большим плюсом», — рассказала она.

МЕЖДУ ТЕМ

В общении с журналистами Глава Чувашии затронул тему маевок, которые он назвал отличной альтернативой традиционной массовой демонстрации. «Уже последние три года обсуждаем перспективу проведения маевок. Не таких традиционных шествий, когда десятки тысяч человек долго собираются, достаточно короткое время проходят и потом долго расходятся, а в таком формате, при котором можно свободно прийти, пообщаться, провести время, порадоваться и, в том числе, провести какие-либо официальные мероприятия. И на мой взгляд то, что в этом году мы вынужденно где-то перешли в этот формат, показывает его привлекательные стороны», — сказал Олег Николаев журналистам.