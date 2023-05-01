Исполнение бюджета обсудят на публичных слушаниях

В соответствии с Законом «О регулировании бюджетных правоотношений в Чувашской Республике» Государственный Совет Чувашии проводит публичные слушания по годовому отчету об исполнении республиканского бюджета Чувашской Республики за 2022 год (далее — публичные слушания), размещенному на официальном сайте Госсовета.

Дата и время проведения публичных слушаний — 18 мая 2023 года в 10 часов. Место проведения — Большой зал заседаний Дома правительства (г. Чебоксары, Президентский бульвар, д. 17, 3 этаж).

Предложения по годовому отчету об исполнении республиканского бюджета за 2022 год от участников публичных слушаний принимаются Государственным Советом до 7 мая — на официальном сайте (баннер «Публичные слушания по годовому отчету об исполнении республиканского бюджета Чувашской Республики за 2022 год»), по почтовому адресу (428004, г. Чебоксары, Президентский бульвар, дом 10), а также по адресу электронной почты gs3@cap.ru.

Участникам публичных слушаний необходимо указать свои почтовые адреса или адреса электронной почты, наименования организаций, для граждан — свои фамилию, имя, отчество (последнее — при наличии).