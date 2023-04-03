К развитию сельских агломераций стоит подходить комплексно

От стройплощадки до школьного порога

Сухой и теплый апрель подарил строителям возможность ускорить работу по возведению важных и нужных объектов по всей республике. Шумно и пыльно сейчас на стройплощадке новой трехэтажной школы на 375 мест в микрорайоне Коновалово в Мариинском Посаде. Учреждение должно распахнуть двери к 1 сентября. Начато строительство новой школы в селе Чурачики Цивильского муниципального округа. Приступили к обустройству хоккейной коробки и в селе Октябрьское Мариинско-Посадского округа. Как идут у подрядчиков дела, все ли они успевают, проверил на днях вице-премьер Чувашии, руководитель Минсельхоза республики Сергей Артамонов.

Ждут новые классы и чистую воду

Вместе с министром стройплощадки посетили депутаты Госсовета Чувашии, местные народные избранники и жители, интересующиеся ходом работ, а также журналисты. Как объяснили представителям СМИ, объекты, обозначенные в графике посещения, объединены общей федеральной программой «Комплексное развитие сельских территорий», направленной на то, чтобы создать благоприятные условия для жителей села. Как она реализуется сегодня – контролируют члены партии «Единая Россия».

«Наша задача – не просто отслеживать, а своевременно обозначать проблемы, вместе с округами искать пути их решения», – объяснил Сергей Артамонов, являющийся еще и куратором регионального партийного проекта «Российское село», цели которого созвучны с федеральной программой. Это и устойчивое развитие сельских территорий, и поддержка всех форм хозяйствования на селе, содействие развитию садоводства и огородничества.

«Строить школу мы начали ровно год назад. Возведены три этажа, стоят окна, теплотрасса – на завершающей стадии. Закончили сухую стяжку, штукатурные работы. Сейчас устанавливаем электрику, обустраиваем туалеты. После майских праздников приступим к чистовой отделке. Тогда же возьмемся за благоустройство территории. На стадионе уже заливаем беговые дорожки. Через полтора месяца завершим фасад. Уверен, к 1 августа, согласно графику, все завершим», — отчитался генеральный директор строительной компании «Старатель» Анатолий Владимиров о ходе работ в Мариинском Посаде.

Сейчас в работах задействованы порядка 40 человек. Когда начнется отделка помещений, компания пообещала выделить еще людей. На сегодня, по словам Владимирова, объект выполнен на 60%, и причин для «замедления» никаких нет. Хотя совсем без проблем в строительстве, конечно, не бывает. Но все вопросы решаемы, заверил гендиректор.

Так, из-за удорожания некоторых материалов потребовались дополнительные денежные средства, в связи с чем в Минсельхоз России направлено письмо о возможности выделения очередного транша. Обнаружились проблемы и в самом проекте, в который не вошли работы по присоединению школы к электросетям. По данным нашего Минсельхоза, вопрос сейчас находится на рассмотрении Кабинета министров Чувашии.

Еще одна проблема, которая, впрочем, уже на протяжении многих лет волнует жителей всего города – это питьевая вода. Лабораторные исследования показывают, что в ней превышено содержание бора, а это, по мнению экспертов, может плохо сказываться за здоровье людей. Поэтому в школе оборудуют специальную систему очистки воды.

Финансирование скоро поступит

Пока же местные ребятишки учатся в старой школе неподалеку, что состоит из основного уже ветхого здания и пристроя, возведенного почти полвека назад, где даже не предусмотрена система канализации. К тому же действующая школа – основная, рассчитанная на обучение детей лишь с 1 по 9 класс. В новом же учреждении смогут открыть и 10, и 11 классы. По словам директора основной общеобразовательной школы Мариинского Посада Олега Колесова, изюминкой нового учреждения станет инженерное направление, кроме того в ней планируют открыть «Точку роста» и агрокласс.

Сергей Артамонов предложил заранее выстроить «линию взаимодействия». Многие детсады, в том числе и на селе, закреплены за сельхозпроизводителями, юннаты изучают растения, гидропонику, растят свои мини-сады и огороды, как раз таких увлеченных выпускников и мог бы принять агрокласс новой школы. Посоветовал министр наладить связи и с местным техникумом, чтобы старшеклассники уже на выходе из школы имели начальные профессиональные навыки. Ну а к своему следующему приезду вице-премьер дал поручение администрации города заранее предусмотреть тротуары и подъезды к новому учреждению.

Площадка для будущих чемпионов

О будущем сельских ребятишек говорили и на строящейся спортплощадке в селе Октябрьское Мариинско-Посадского округа. Здесь на Рыночной площади к августу должна появиться многофункциональная хоккейная коробка размерами 50×25 метров. Зимой на ней будут кататься на коньках, гонять по льду шайбу, а летом играть в баскетбол.

Радеет за открытие нового катка и олимпийская чемпионка Елена Николаева. Спортсменка часто бывает здесь, поскольку родом из небольшой деревни Акшики, что в 3,5 км от Октябрьского. «В нашем поселении есть своя сильная хоккейная команда «Аниш», которая неплохо выступает на уровне республики, так что для них создание новой хоккейной площадки очень важно, – порадовалась за земляков именитая легкоатлетка. – Да и для всего подрастающего поколения нашей округи это большое благо. Если мы хотим, чтобы молодежь была здоровой, физически крепкой и активной, нужно больше открывать таких объектов. И кто знает, может быть тут начнут свой путь к успеху будущие чемпионы».

Депутаты обратили внимание, что площадку планируют заасфальтировать, а ведь можно было бы заранее предусмотреть более безопасное покрытие. Сергей Артамонов поручил совместно с муниципалитетом рассмотреть этот вопрос, все-таки резиновая поверхность, по мнению вице-премьера, была бы безопаснее для юных спортсменов. Стоит, по его словам, продумать и подъездные пути к спортивному сооружению, которое обещает стать центром притяжения сельчан…

Не хуже, чем в городе

В то время как строительство школы в Мариинском Посаде близится к завершению, в селе Чурачики Цивильского района оно только начинается. При въезде в населенный пункт журналистам сразу бросились в глаза яркие коттеджи с современными детскими площадками – чувствуется, что «комфортная среда» осваивает здесь новые пространства. По словам местных жителей, тут активно развивается сельское хозяйство, успешно работают и другие предприятия, и многое делается для того, чтобы селяне, молодые семьи не уезжали в город.

На огороженной стройплощадке уже стоят краны, забиваются сваи. Проект, кстати, точно такой же, как и в Мариинском Посаде, школа рассчитана на 375 мест. Строить объект в течение двух лет будет АО «Передвижная механизированная колонна №8».

Придется местным ученикам набраться терпения. По словам директора действующей школы Павла Бардышева, старое здание находится в плачевном состоянии, нагрузка большая, ежедневно в учреждение на трех школьных автобусах подвозят на учебу детей из 26 населенных пунктов. Поэтому все – и учителя, и дети, и их родители ждут открытия новой современной школы. Известно, что она будет с агротехуклоном, поэтому педагоги уже изучают практики известных школ страны с таким же профилем.

По словам Сергея Артамонова, основные социальные объекты в Чурачиках (инфраструктура для строительства жилья, стадион, дороги) как раз и построены по программе «Комплексное развитие сельских территорий». А теперь, наконец, появится и добротная школа, причем не хуже, чем в городе. Именно таким образом, по мнению руководителя Минсельхоза, сегодня нужно подходить к развитию сел нашей республики.

Кроме двух школ, которые посетила делегация во главе с вице-премьером, по программе КРСТ строится в республике и новая школа и в селе Янгличи Канашского округа – на родине Героя России Николая Гаврилова. Как и в Чурачиках, она распахнет свои двери в 2024 году. Направлены документы в Минсельхоз России и на возведение по той же программе образовательного учреждения в Алатырском муниципальном округе. Если все получится, стройка начнется уже в следующем году, сказал Сергей Артамонов.