27 апреля 2023 года в УФСИН Чувашии пройдут «прямые линии» с населением по телефону: 39-08-71.

Звонки будут приниматься:

— с 14 до 15 часов помощником начальника Управления по соблюдению прав человека в УИС Алексеем Мокеевым;

— 15 до 16 часов заместителем председателя Общественной наблюдательной комиссии Чувашской Республики Михаилом Фомичевым.

В ходе «прямой линии» граждане смогут получить ответы на самые актуальные вопросы, касающиеся всех сторон деятельности Управления ФСИН России по Чувашской Республике — Чувашии.