В спасении отравившихся газом детей было задействовано пять бригад скорой помощи

18 апреля на пульт «103» поступил вызов: «Дети, отравление».

Реанимационную и врачебную бригады ПСМП г. Новочебоксарск встретила мать и объяснила, что рано утром ее разбудила старшая дочь с жалобами на плохое самочувствие и рвоту. В доме ощущался запах газа, а на втором этаже дома находились еще пятеро детей. Женщина вызвала скорую и открыла окна.

Врач Нъюманджон Каримов вызвал дополнительные бригады и с напарниками приступил к экстренным медицинским процедурам. Всем семерым пострадавшим девочкам был подключен кислород и налажена связь с веной.

Сейчас дети чувствуют себя хорошо и продолжают лечение в Республиканской детской клинической больнице.