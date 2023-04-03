«Т Плюс» готовит энергообъекты к пожароопасному периоду

Филиал Марий Эл и Чувашии «Т Плюс» готовит энергообъекты компании к весенне-летнему пожароопасному периоду 2023 года.

На Чебоксарской ТЭЦ-2, Новочебоксарской ТЭЦ-3, Йошкар-Олинской ТЭЦ-2, а также тепловых сетях проводятся обследования противопожарного состояния оборудования, зданий и сооружений. Проверяется работа систем и установок, призванных обеспечить пожарную безопасность, наличие средств пожаротушения. На производственных площадках, а также в местах прокладки теплотрасс организована необходимая уборка. Также проверяется исправность системы пожаротушения мазутных резервуаров, противопожарное состояние кабельного хозяйства.

На постоянный контроль поставлено содержание подъездных дорог к источникам воды, зданиям, пожарным лестницам, сооружениям. Выполняется проверка эксплуатации молниезащитных и заземляющих устройств, реализуются другие мероприятия.

На всех предприятиях филиала действуют схемы связи с пожарными подразделениями, службами МЧС РФ и представителями администраций. Производственный персонал компании проходит инструктажи по противопожарной тематике. Также ведется работа с подрядными организациями по вопросам соблюдения мер пожарной безопасности.

Непосредственно в период высоких температур наружного воздуха на станциях и тепловых сетях будут организованы дополнительные обходы территорий, осмотры зданий и оборудования для предотвращения возгораний. Особое внимание будет уделено выполнению требований пожарной безопасности при проведении работ, связанных с использованием легко воспламеняющихся материалов.