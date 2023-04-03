Наркосбытчики для конспирации готовы использовать даже собственных детей

Мамочки под прикрытием

Ищите женщину!

Оперативная работа чем-то похожа на охоту. Схватишь мелкую дичь, можешь упустить крупную, а если запастись терпением, загонишь за колючку всю стаю. Два года назад в поле зрения сотрудников Управления по контролю за оборотом наркотиков МВД по Чувашской Республике попала 35-летняя жительница Чебоксар. По информации, женщина реализовывала наркотики среди своих, причем «дедовским» способом — «из рук в руки», и сведения эти нашли подтверждение. Но все же опера решили еще немного понаблюдать за этой «снабженкой», в которой явно чувствовалась хватка. Что-то подсказывало полицейским: здесь кроется большее, чем просто «междусобойчик»…

Оперативники никак не проявляли себя, и вокруг объекта их наблюдения была зафиксирована какая-то «движуха» Из тени малу-помалу вышла еще одна фигура, гораздо крупнее предыдущей. По словам начальника Управления по контролю за оборотом наркотиков МВД по Чувашии полковника полиции Сергея Наумова, это оказался оптовый закладчик, что-то типа держателя склада в рамках города Чебоксары. Соответственно были у него и помощники, доставлявшие товар по местам назначения. В подобных случаях оперативники обычно рисуют на листе ватмана предполагаемую структуру группы. Схема стала быстро обрастать новыми именами и прозвищами…

Схватываем на лету

34-летний ранее судимый организатор контролировал процесс сбыта и денежные потоки. С мая 2021 года в его руках сосредоточивались и наиболее крупные партии запрещенных веществ, которые потом распространялись другими закладчиками на территории Чувашии и Марий Эл. Нелегальный бизнес приносил стабильный доход, но был человек, которому все это очень не нравилось. Спутница жизни настойчиво уговаривала чебоксарца «завязать»: женщина как чувствовала, что ничем хорошим это не закончится и глава семьи снова загремит за решетку.

Правда, убедить мужа ей так и не удалось. Однажды вечером тот отправился на очередную «закладку» и не вернулся. Боевая подруга сразу сообразила, по какой причине благоверный может не отвечать на телефонные звонки, и после спешных консультаций с его партнерами по бизнесу решила избавиться от хранившегося дома товара.

В панике она не придумала ничего лучше, как сбросить пакеты с зельем прямо из окна высотки по улице Миначева в Чебоксарах. По договоренности их должен был подобрать свой человек, но в итоге свертки с наркотиками свалились практически на головы сидевшим в засаде у дома полицейским. О таком подарке сыщики не могли и мечтать…

Малыш для конспирации

По словам старшего следователя следственной части Следственного управления МВД по Чувашии капитана юстиции Андрея Смирнова, с настолько маргинальным составом группы он столкнулся впервые в своей практике. После задержания организатора «сотрудничество» с тем же интернет-магазином продолжил такой же матерый уголовник. Пока мужчина находился в местах не столь отдаленных, у него не стало матери и сестры. Возвращения «блудного сына» дождалась только старенькая бабушка. Но и она недолго радовалась его заботам. Новый «склад», и соответственно «кладовщика» постигла участь первого, немолодой уже внучок попал в следственный изолятор, чего его единственная престарелая родственница уже не перенесла…

Женская часть ОПГ мало чем уступала мужской. Так называемые тайники закладчики обычно устраивают в неприметных местах. 19-летняя жительница Чебоксар делала их во время… прогулок со своим малышом, используя коляску с ребенком в качестве прикрытия…

Отсрочка не для всех

Пока шло расследование уголовного дела, представительницы слабого пола удвоили количество смягчающих вину «обстоятельств» — каждая обзавелась еще одним ребенком. В случае с молодой мамочкой-закладчицей это сработало, и Московский районный суд города Чебоксары назначил ей пять лет лишения свободы с отсрочкой приговора до достижения ее детьми 14-летнего возраста. А вот второй сбытчице пришлось оставить годовалого ребенка на попечение бабушки, а с 16-летним сыном попрощаться в зале суда. Взрослая женщина изначально в ходе следствия избрала неудачную тактику — до последнего отрицала свою вину в надежде, что это спасет ее от тюрьмы. В итоге лишь усугубила свое положение и отправится в колонию общего режима на 8 лет и 3 месяца.

Еще один участник группы был судим за наркотики еще в несовершеннолетнем возрасте и тогда отделался условным наказанием. На оглашение приговора находившийся под подпиской о невыезде 20-летний чебоксарец явился уже с сумкой. На этот раз его приговорили к 10 годам строгого режима.

В зависимости от роли и степени участия наркодельцы, у которых в ходе оперативных и следственных мероприятий в общей сложности было изъято около 6 килограммов запрещенных веществ, получили сроки от 6 до 12 лет лишения свободы. Приговор еще не вступил в законную силу…

P.S. В середине апреля в Нижнем Тагиле полицейские задержали закладчицу, которая прятала наркотики в комбинезоне младенца. «Младенцем» оказалась кошка, а внутри комбинезона — пять свертков с мефедроном. Как и ее чебоксарская «коллега», женщина делала закладки, изображая мать с детьми на прогулке…