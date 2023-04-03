Валерий Лобановский привел вурнарцев к победе

Небольшие изменения в тренерском штабе, плотный график игр и газон ненадлежащего качества не осложнили жизнь вурнарскому «Химику-Августу», который в гостях встречался с коллективом «Динамо-Барнаул» в рамках второй лиги чемпионата России по футболу.

Несмотря на обидный проигрыш команде «Тюмень» наша команда активно готовилась и желала реабилитироваться в матче с барнаульцами. Тем более вурнарцы хотели вернуть должок после разгромного поражения 0:5 в родных стенах от динамовцев в первом круге. Однако к нынешнему матчу команда «Химик-Август» подошла в непривычных условиях. Из-за прохождения обучения на тренерскую категорию «A-UEFA» на скамейке вурнарцев главного рулевого Александра Ешкина на один матч заменял его помощник Валерий Лобановский (тезка легендарного советского тренера, который приводил сборную СССР к серебряным медалям чемпионата Европы 1988 года).

Футбольный газон на арене в Барнауле вызывал серьезные нарекания, но сотрудники стадиона «Динамо» успели подготовить поле к старту встречи. В начале игры инициатива переходила из рук в руки. К счастью, именно футболисты «Химика-Августа» смогли реализовать свой момент — Даниил Лапаев в высоком прыжке ударом головой переправил мяч в ворота барнаульцев, открыв счет в матче.

В дальнейшем команды раскрывались. Уже во втором тайме хозяева поля, казалось, сумели сравнять счет, но пересек ли мяч полностью линию ворот? Судья развел руки, не показав на центр, и вызвал огромную бурю негодований у футболистов «Динамо». Скоро арбитр назначил пенальти в ворота вурнарцев за нарушение правил в штрафной площадке. Но отличная игра вратаря Данилы Ермакова спасла нашу команду от неминуемого гола.

В концовке встречи сработало футбольное поверье: «Не забиваешь ты — забивают тебе». Нападающий вурнарцев Никита Ярославкин убежал на рандеву с вратарем динамовцев и установил окончательный счет встречи 2:0 в пользу «химиков»!

«Это всего лишь вторая наша победа на выезде — потихоньку растем, прогрессируем. Если говорить о деталях игры, то план был в связи с погодными условиями и качеством поля, пришлось перейти на длинные передачи. Также делали акцент на стандарты. Мы играли сплоченно. Старались успевать играть и в атаке, и в обороне», — подвел итоги и.о. главного тренера «Химика-Августа» Валерий Лобановский на пресс-конференции после встречи.