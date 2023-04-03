Цивильская свалка в Чувашии прекратит работу в этом году

Такой срок озвучила первый заместитель министра природных ресурсов и экологии Чувашии Елена Хомченко во время прямого эфира в социальных сетях, организованного совместно с Центром управления регионом. Всего в республике действует двенадцать объектов размещения отходов, кроме переполненной и периодически «горящей» Цивильской свалки решается вопрос с аналогичной площадкой в Козловском округе, которая давно вышла за первоначальные границы.

Закрыты, напомнила замминистра, свалки в Красноармейском, Комсомольском и Мариинско-Посадском муниципальных округах. Сейчас идет подготовительная работа к их рекультивации, которую планируется провести в рамках федерального проекта «Генеральная уборка».