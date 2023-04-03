Обжигающий нерв и тонкая драматургия

Когда между чувством и холстом нет расстояния

Могут ли работы художника быть современными, шокирующими, провокационными и притом — реалистическими, аккумулирующими лучшие достижения академической школы, да к тому же национальными, не только по сюжету и тематике, но и по ощущению мира? Представьте себе, могут, и это наглядно подтверждает выставка художников из Татарстана Ирика Мусина и Ланы Мусиной-Медвецкой, открывшаяся недавно в Центре современного искусства.

Фотографии работ Ирика довелось увидеть раньше, чем попасть на выставку — друзья-художники присылали их с разными комментариями: кто-то негодовал, кто-то восхищался бешеной энергетикой. На экспозиции стало понятно, почему.

Что бесспорно свойственно работам Ирика — это эмоциональность. Складывается впечатление, что расстояние между чувством и холстом очень короткое: задело — написал, выплеснул свою внутреннюю бурю, не стесняясь крепких выражений и острых мест (если, конечно, так можно сказать про живопись). Смелость и искренность, свобода говорить о том, что ранит, не может никого оставить равнодушным. Особенно потому, что сочетается с большим мастерством.

Как отметил на открытии заслуженный художник Чувашии Анатолий Данилов, обычно художник чем-то владеет лучше: цветом, композицией, рисунком — а здесь мастерское все сразу, и фактура, и свойственное реализму внимание к детали, и плотная выразительная техника, и проявление авторского темперамента. А еще — умение находить в конкретном всеобщее — тут нужен «въедливый» взгляд.

Сам автор убежден: художник — это не тот, кто пишет красивые картинки. Имея некий инструмент, талант, возможности, он может (и должен) влиять на зрителя, вызывать в нем новые чувства, оставляя при этом поле для мысли, пространство для возможного диалога.

О чем же говорит Ирик Мусин? Кажется, он работает в привычных жанрах портрета, пейзажа, натюрморта, но в результате создает, скорее, сюжетно-тематическую картину.

Деревенских стариков в вылинявших кофтах, потрепанных фуфайках мы видим чуть снизу, на фоне неба, и их узловатые руки, изрезанные морщинами лица, их полные света и боли глаза становятся аллегорией уходящего прошлого, символом народа непобежденного, крепкого своей верой, несломленного духом. Есть и более прямолинейные образы, вроде «Битого потешника», крепко получившего за правду, или привязанной курицы, несущей золотые яйца. Но есть и полотна, пронизанные тонким лиризмом, глубокой задумчивостью, нежностью, светом. Образы юных женщин, всегда как бы находящихся перед выбором, у какой-то границы между своим, теплым, домашним и пугающими, но манящими далями.

Как заметил кто-то из зрителей, все герои холстов Ирика «будто из прошлого века», где связь с национальной традицией была теснее, люди жили ближе к земле, лучше ее чувствовали. Мы видим множество точных деталей, которых не может знать человек, не живший в деревне. Художник рассказывает, что это сегодня он горожанин, но в молодости немало прожил в сельской местности и делал это целенаправленно, чтобы узнать и почувствовать лучше.

Но скажем и о картинах Ланы — выставка недаром называется «Соприкосновение». Граница этого тонкого касания проходит по линии пейзажа, который тоже — не просто вид природы. Он и метафоричный, и национальный — в том смысле, что увиден глазами людей, тонко чувствующих дух татарской культуры и умеющих выразить это. «Чтобы разглядеть что-то интересное, достаточно ходить вокруг всего одного дерева», — говорит Ирик. «Один только портрет этого дома можно писать много раз, и каждый раз будет получаться по-новому», — замечает Лана. Чувственные, живые, почти наделенные собственной личностью герои этих картин способны «нашептывать», рассказывать свои истории — если только уметь их услышать. «Наша работа — созерцание. Писать пейзаж — это долго наблюдать, смотреть, уловить красоту и донести ее до зрителя».

Искусствовед Альбина Рункова пишет, что искусство Ланы «женского рода». Исполнено лирического начала, созерцательной поэтики и тонкой чувственной драматургии. Тогда как в живописи и графике Ирика она видит обжигающий нерв, драматическую экспрессию и «мужественный духовный статус». Но определенно также и то, что много работая вместе, эти двое влияют друг на друга, играют, каждый по-своему, общую мелодию, обогащая ее тембрами и красками.

Эта выставка не только хороша сама по себе, но и показывает один из важных путей развития реалистического и национального искусства сегодня.

Так что спешите видеть. Она работает до 4 мая.