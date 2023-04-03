От служебной собаки на велосипеде не уедешь

Когда 8 апреля в полицию поступило сообщение о краже велосипеда из подъезда дома по улице Заовражной в Чебоксарах, на место происшествия было решено отправить служебно-розыскную собаку.

Немецкая овчарка по кличке Агат уверенно взяла след и повела младшего инспектора-кинолога центра кинологической службы МВД по Чувашии старшину полиции Алексея Пятакова, а вместе с ним и всю следственно-оперативную группу, в сторону частных домов.

Через триста метров Агат остановился возле одной из построек. Как выяснилось, именно в этом доме жил подозреваемый в краже 46-летний мужчина. Ранее судимый чебоксарец был задержан сотрудниками полиции, похищенное средство передвижения изъято. По факту кражи в отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело, сообщают в УМВД России по городу Чебоксары.