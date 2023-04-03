От служебной собаки на велосипеде не уедешь

Автор: Игорь ГерасимовВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет
Фото МВД по Чувашии

Когда 8 апреля в полицию поступило сообщение о краже велосипеда из подъезда дома по улице Заовражной в Чебоксарах, на место происшествия было решено отправить служебно-розыскную собаку.

Немецкая овчарка по кличке Агат уверенно взяла след и повела младшего инспектора-кинолога центра кинологической службы МВД по Чувашии старшину полиции Алексея Пятакова, а вместе с ним и всю следственно-оперативную группу, в сторону частных домов.

Через триста метров Агат остановился возле одной из построек. Как выяснилось, именно в этом доме жил подозреваемый в краже 46-летний мужчина. Ранее судимый чебоксарец был задержан сотрудниками полиции, похищенное средство передвижения изъято. По факту кражи в отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело, сообщают в УМВД России по городу Чебоксары.

Опубликовано: 11 апреля 2023 г.


Читайте также:

Жительница Йошкар-Олы задержана после серии краж из чебоксарских магазинов
Организаторы подпольных казино в Чебоксарах предстанут перед судом
Чувашские полицейские выявили межрегиональную группу кибермошенников
Главный инспектор МВД России проведет в Чувашии прием граждан
"Лишенец" пытался пересдать экзамен в ГИБДД с помощью скрытой видеокамеры
"Берданку" и "Стечкина" обнаружили оперативники в "подпольном" арсенале охотника
Василий Дмитриев — фронтовик, учитель, человек
Полиция Новочебоксарска устанавливает владельцев похищенного имущества

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован.