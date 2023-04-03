Погибшему бойцу закрыли кредиты

Автор: Екатерина КазнинаВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

Очень полезную для многих консультацию дала в своем телеграм-канале депутат Госдумы России Алла Салаева.

«Много встречаюсь и нахожусь на постоянной связи с родными наших военнослужащих, — написала она. — На одной из таких встреч ко мне обратилась мама сержанта, который погиб при выполнении боевого задания в ходе специальной военной операции. У сына остались потребительские кредиты в двух банках — в ПАО Банк «Открытие» и в «Сбере». Сумма — более 500 тысяч рублей».

Мама погибшего бойца обратилась в банки с просьбой аннулировать кредиты. Результата не было. Между тем, имелись весомые аргументы в пользу семьи участника спецоперации.

«В октябре прошлого года мы с коллегами приняли Федеральный закон № 377. В нем учтены особенности исполнения обязательств по кредитам мобилизованных, — сообщила Салаева. — Согласно закону, в случае гибели военнослужащего при выполнении задач специальной военной операции, обязательства по кредитному договору для членов семьи прекращаются. Действие этого закона распространяется на все правоотношения, возникшие с 24 февраля 2022 года».

Депутат Госдумы оперативно подготовила запрос в Центральный банк России. И вот итог — банки сообщили, что в рамках действующего законодательства, обязательства по кредитным договорам будут прекращены.

«Это большая наша победа!» — порадовалась Алла Салаева. И добавила: «Наше обращение стало лакмусовой бумагой для дальнейшей работы банков с похожими проблемами. Знаю, что случай не единичный. И решение, как показала практика, есть».

Опубликовано: 11 апреля 2023 г.


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