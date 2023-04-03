Новые времена — новые герои

«Приближать победу каждый день!»

Уже второй год Андрей Шакулов занимается гуманитарной помощью Донбассу. А с ноября прошлого года он влился в ряды военного подразделения БАРС «Каскад», где служил по контракту. В марте Андрей вернулся в Чувашию из зоны специальной военной операции.

Волонтер

…Началось все с волонтерской работы. «На Донбасс наш первый отряд волонтеров–молодогвардейцев отправился в конце марта прошлого года. Кстати, наши ребята заехали в Мариуполь, когда там еще шли бои», — рассказал Андрей. А в августе прошлого года Шакулов вместе с другими молодыми людьми на три недели сам уехал с волонтерской миссией на освобожденные территории. Он работал в гуманитарном центре, формировал грузы, адресную помощь, собирал ежедневные продовольственные пакеты, продуктовые наборы. «Привозили все это и на линии соприкосновения и в отдаленные места, откуда не могли приехать люди, потому что были постоянные обстрелы. Но мы, тем не менее, загружали транспорт, везли по 300-400 наборов, на неделю жителям отдаленных хуторов этого хватало».

Первые поездки в качестве волонтера запомнятся ему навсегда. Внутренние чувства обострены. Впереди — неизвестность, никто не гарантировал легкой поездки. В душе — огромное желание помочь обычным людям. Всем, кто нуждается в крепкой опоре. И не забудет он лица этих людей, которые долгое время жили в нечеловеческих условиях.

«Когда мы приехали, местные жители встречали нас просто с распростертыми объятиями. Мы словно были для них символом мира и спокойствия. Сейчас там все более-менее нормализовалось. Да, идут боевые действия, но нет истязательств, нет насилия по отношению к ним со стороны укронацистов. Нормализовалась подача воды, продуктов питания. Люди уже входят в нормальный режим, к которому мы привыкли здесь», — вспоминал Андрей.

В бытность свою волонтером Андрей Шакулов и сортировал, и раздавал гуманитарную помощь. А потом, уже в качестве военнослужащего, сам принимал необходимую поддержку.

«В эмоциональном плане это не просто выразить словами, — говорит он. — Когда стоят мужики, которые прошли не одну военную кампанию, им дают письмо от школьников со словами поддержки, а они читают и плачут. Для солдат это очень важно — любая весточка из дома, как глоток свежего воздуха. А сколько это придает сил, вы просто представить не можете!»

Доброволец

А вот что рассказал Андрей о своем решении отправиться добровольцем на передовую: «Отец всегда для меня был примером, он сам военный пенсионер. Возможно, свою роль сыграли гены. Когда появилась возможность отдать долг Родине на поле боя, — я сделал свой выбор. Спокойно объяснил супруге свою позицию, для меня это было делом чести. Она меня поняла. С мамой переговорил. Конечно, они все переживали, потому что понимали, куда я еду и зачем. Но в семье у нас доверие и уважение друг к другу. Они мне доверились, и я их не подвел. Находясь там, я всегда чувствовал их поддержку. За что им большое спасибо». Не каждый решится бросить все и отправиться добровольцем на СВО. Но для такого целеустремленного и принципиального человека как Андрей, после того, что он уже сделал как волонтер, было вполне логично выбрать именно этот путь. Так он стал частью военного подразделения БАРС «Каскад».

Надо сказать, что это необычное военное подразделение. От других БАРСов его отличает тот факт, что в нем воюют депутаты разных уровней, ветераны боевых действий и волонтеры. Возглавляет подразделение полковник Дмитрий Саблин, зампред Комитета Госдумы по обороне и лидер «Боевого братства». Специализируется «Каскад» на разведке БПЛА, причем практически по всей линии соприкосновения.

«Просто изменились задачи. Раньше мы волонтерами делали одно — снабжали население продуктами и медикаментами, оказывали бытовую помощь. Теперь перед нами стояли задачи специальной военной операции и нашего командира. Мы находились на достаточно близком расстоянии от линии боевого соприкосновения, выполняя свою работу — глубокотыльную аэроразведку. Да, в нас и стреляли, и бомбили. За несколько дней до моего отъезда, например, скинули кассетный боеприпас. Но наши службы разминирования хорошо отработали», — немного рассказал о службе Андрей.

Из досье Родился Андрей в семье военнослужащего в Новосибирске. Окончил чебоксарский лицей № 2, поступил в Российский государственный университет правосудия в Москве. В 2016 году окончил бакалавриат, через два с половиной года — магистратуру. Вернулся в Чебоксары и с головой окунулся в общественную деятельность. Работал помощником депутата на общественных началах, был принят в молодежный парламент Чебоксар при Чебоксарском городском Собрании депутатов. С 2021 года руководит Чувашским региональным отделением Всероссийской общественной организации «Молодая Гвардия Единой России».

Приближать победу каждый день

…Конечно, ему есть что вспомнить и что рассказать. Но сейчас Андрей сосредоточен на продолжении своей работы: «Наш лозунг БАРС «Каскад», «Боевого братства», а теперь и молодогвардейский лозунг — «Приближать победу каждый день»! Каждый день наши ребята и я будем рассказывать о добровольчестве, волонтерстве. Будем поддерживать наших солдат, которые сейчас на передовой. Активизируем адресную помощь по запросам самих военнослужащих. Я уже примерно понимаю, что и куда надо везти, есть понимание, какому подразделению какие необходимы вещи. Поэтому будем работать, будем поддерживать наших ребят».