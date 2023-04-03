Тотальный диктант: теперь и на чувашском

Тотальный диктант в Чебоксарах в этом году будут писать не только на русском языке

В эту субботу, 8 апреля, во всем мире напишут Тотальный диктант. Впервые за двадцать лет, что проходит эта просветительская акция, текст диктанта прочитают на нескольких национальных языках. В списке — девять языков, в том числе и чувашский.

Организаторы сообщают, что в Майкопе диктант прочитают на адыгейском языке, в Йошкар-Оле — на марийском, в Ижевске — на удмуртском, в Ростове-на-Дону — на армянском, в городе Колпашево Томской области — на селькупском. Проверить же свой уровень чувашского языка можно будет только в Чебоксарах. Кроме того, специальный диктант проведут и за пределами России. В Казахстане и Узбекистане он прозвучит на казахском, узбекском и каракалпакском языках. Новый проект Тотального диктанта получил название «Тот.Язык».

Как рассказал «СЧ» региональный координатор акции, заместитель декана факультета русской и чувашской филологии и журналистики Чувашского госуниверситета имени И.Н. Ульянова Андрей Обжогин, на спецдиктанте прочитают небольшой отрывок из текста нынешнего автора диктанта, писателя Василия Авченко, переведенный лингвистами на родные языки. Чувашский вариант подготовила доцент кафедры чувашской филологии и культуры Чувашского госуниверситета, писательница Елена Перепелкина, известная под литературным псевдонимом Елен Нарпи. А продиктует ее перевод языковед, декан факультета русской и чувашской филологии и журналистики ЧГУ, доктор филологических наук Алена Иванова.

«Тот.Язык» пройдет на площадках Тотального диктанта сразу по завершении диктовки текста на русском языке. Написать его смогут все, кто помимо знаний русского языка захочет проверить свои силы еще и в родном языке. В Чебоксарах Тотальный диктант на чувашском проведут на площадке ЧГУ имени И.Н. Ульянова в аудитории 2-05 нового корпуса вуза по улице Университетской, д. 38. Для участия в нем достаточно зарегистрироваться на «русский» Тотальный диктант на городской странице сайта totaldict.ru.

Оценку за «Тот.Язык», по словам Андрея Обжогина, ставить не будут, но все работы обязательно проверят.

КСТАТИ

Успейте зарегистрироваться

На сайте Тотального диктанта продолжается регистрация на «очные» площадки в Чувашии. По данным на среду, в Национальной библиотеке республики места уже закончились. Но они пока есть в Чувашском госуниверситете, Национальном музее и в лицее № 18 в Новочебоксарске. На новой площадке — в Национальном музее — текст прочитает известный тележурналист, ныне заведующий отделом научно-экспозиционного отдела музея Елена Гальперина.