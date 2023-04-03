От драк в садике до битвы на татами

Не всем, наверное, любителям спорта знакомы термины «хадзимэ», «матэ», «шидо», «ваза-ари» и «иппон». А между тем принадлежат они одному из самых популярных видов единоборств в нашей стране — дзюдо. В минувшие выходные на базе спортшколы «Спартак» прошло первенство Чувашии по дзюдо до 18 лет.

Соревнования среди восходящих звездочек чувашского дзюдо являлись отборочными к первенству ПФО. Также по результатам республиканского турнира самые лучшие спортсмены попадали в юношескую сборную Чувашии.

Цифра Порядка 100 спортсменов из различных городов и муниципальных округов республики приняли участие в первенстве Чувашии

На трех татами «Центра дзюдо» беспрерывно проходили поединки. Некоторые схватки заканчивались досрочной победой спортсменов на первых секундах боя благодаря выполненным на «иппон» (самая высокая оценка в дзюдо) эффектным приемам — броскам на спину, удержанием на ковре на 20 секунд и так далее. Но было на первенстве Чувашии и много упорных противостояний, которые сводились к ничьей и переходили в дополнительное время — по аналогии с овертаймом в хоккее.

В одной из таких дуэлей на полуфинальной стадии в весовой категории до 55 кг участвовал 14-летний дзюдоист из Чебоксар Дмитрий Александров. Ребята никак не могли сделать решающий бросок. Захваты были прочные, но преобразовать их в нечто большее никак не удавалось. И когда уже все силы у Димы практически иссякли, он поймал соперника на ошибке и вышел в финал. В битве за «золото», правда, он уступил более опытному оппоненту, завоевал «серебро». И сразу после этого рассказал корреспонденту «СЧ», почему он стал заниматься именно дзюдо.

«В садике я был драчун, энергия била через край, — поведал Дима. — Чтобы направить ее в нужное русло, родители и отдали меня в дзюдо. Я уже семь лет занимаюсь на татами и никогда даже и не думал пойти в более популярные футбол или баскетбол — мне этот вид спорта больше по душе».

Люди, незнакомые со спецификой дзюдо, не придадут серьезного значения экипировке спортсмена. А на самом деле характеристики кимоно играют огромную роль. Они могут отличаться не только по размеру, что естественно, но и по прочности: от этого зависит специфика захвата. И самое главное — форма дзюдоистов должна быть лицензирована, чтобы их допустили на соревнования высокого уровня.

Чебоксарский спортсмен Борис Нефедов выступает в кимоно одного из популярных спортивных брендов — экипировка удобная, бороться в ней уже привычно. В одном из поединков в весовой категории до 73 кг Борис уложил на спину соперника, и зал долго аплодировал спортсмену за красивую борьбу. «Постарался выложиться по полной программе. Очень хорошая поддержка была на турнире — родители пришли поболеть за меня», — поделился эмоциями новоиспеченный чемпион.

Основные центры развития дзюдо сейчас сосредоточены в Чебоксарах и Новочебоксарске. Но и в некоторых муниципальных округах тоже активно идут тренировки на татами. Тренер по дзюдо и самбо Шемуршинской детско-юношеской спортшколы «Туслах» Александр Ичанкин подготовил для выступления на первенстве трех воспитанников. Двое ребят выбыли на ранних стадиях, а Александр Масленников в весовой категории до 90 кг порадовал своего наставника бронзовой медалью.

«У нас хорошие условия для подготовки атлетов в спортшколе. Ковры есть, татами тоже, экипировки для ребят хватает. Подготовка идет практически круглогодично. Конечно, жаль, что не получилось зацепиться за «золото», но соперники в нашей категории были очень сильные, — пояснил Александр Ичанкин. — У меня в спортшколе тренируются три группы по 15-20 человек. Мы стараемся подготовить хороших спортсменов».

Если говорить о развитии популярного японского вида боевых искусств в нашей республике, то в плане результатов дзюдоисты, конечно, немного уступают спортсменам из смежного вида спорта — самбо. Но и в дзюдо есть хорошие перспективы и талантливые спортсмены. В минувшие выходные представительница Чувашии Александра Железина в составе первой сборной ПФО приняла участие в командном первенстве России по дзюдо до 15 лет. По итогам соревнований наша спортсменка завоевала бронзовую награду.