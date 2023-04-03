Василий Герасимов выиграл «золото» первенства ПФО по боксу

Воспитанник физкультурно-оздоровительного комплекса «Улап» поселка Кугеси Василий Герасимов стал победителем первенства ПФО по боксу.

В соревнованиях на базе спорткомплекса «Олимпиец» в Бузулуке (Оренбургская область) участвовали более 150 боксеров из всех регионов ПФО. В условиях серьезной конкуренции представитель Чувашии Василий Герасимов занял первое место в весовой категории до 60 кг, обыграв в финале хозяина ринга Андрея Вишневского. Бронзовыми призерами стали Иван Фомцов и Архип Повелихин из Самарской и Пензенской областей.