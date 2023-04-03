В Чувашии дали старт Году педагога и наставника

«Навигаторы» на пути к успеху

Две недели назад в республике официально открыли Год счастливого детства. А спустя десять дней в регионе стартовал и «всероссийский» Год педагога и наставника, объявленный Указом Президента страны Владимира Путина. И это не только повод для того, чтобы поблагодарить любимых учителей, отметить их заслуги, но и обратить внимание на такие серьезные проблемы, как нехватка кадров в образовательных учреждениях, материальная поддержка педагогов и многие другие.

Так, в Чувашии сегодня числится до полутысячи вакансий в сфере образования. Не секрет, что в школах нынче не хватает учителей начальных классов, математики, физики и информатики, русского языка и английского. И потребность с каждым годом возрастает.

Об этой проблеме в том числе говорил и Глава Чувашии на торжественном открытии Года педагога и наставника в Театре юного зрителя имени М. Сеспеля в Чебоксарах. Решить вопрос нехватки педагогов призваны новые меры поддержки. Олег Николаев напомнил, что в преддверии Года педагога и наставника принят ряд мер по привлечению в отрасль «молодой смены», разработана система мер стимулирования, действуют льготы по оплате жилья и коммунальных услуг сельским педагогам, господдержка в улучшении жилищных условий. Также предусмотрены единовременные денежные выплаты молодым специалистам, впервые принятым на работу в образовательные организации малых городов, в первые три года работы. А с января этого года победителям республиканских конкурсов профмастерства педагогов положена «премия» в размере 50 тысяч рублей. Эти решения, считает Глава Чувашии, станут стимулом для профессионального развития педагогов, укрепят престиж учителя и повысят популярность профессии среди молодежи.

Цифра Более 20 тысяч педагогических работников трудятся в сфере образования Чувашии

Запланировано и множество мероприятий в Год педагога. По словам Николаева, это будет время для новых возможностей: профессионального развития, знакомства с практиками коллег из других регионов. В Чувашии самые значимые из мероприятий будут связаны с юбилейной датой со дня рождения выдающегося просветителя Ивана Яковлева. Молодое поколение сможет погрузиться в историю того, как открывались первые чувашские школы, как учились и воспитывались в них дети, и заодно провести параллели с нынешним временем.

Напомним, воспитание всегда было неотъемлемой частью российского, советского образования, правда, не всегда к нему относились с должным вниманием. Но два года назад об этом заговорили с новой силой: в стране вступил в силу закон, возобновивший воспитательные функции в школах, появились соответствующие программы, а за учителями закрепилась задача вести и направлять своих учеников.

«Каждый из вас становится наставником, который дает не только знания, но и помогает детям выбрать направление в жизни, осознать те или иные события, поддерживает в сложных жизненных ситуациях», — объяснил миссию современного учителя руководитель региона. Такие подходы и ведут ребенка к успеху. А что может быть ценнее для педагога-наставника, чем достижения его ученика? По мнению Николаева, это большая мотивация для того, чтобы творить дальше и идти к новым целям.