«Школа-пресс-2023» выбрала редакции лучших школьных газет и наградила юнкоров

Совет от министра и привет с Камчатки

Юных журналистов со всей республики — корреспондентов школьных газет и медиастудий, начинающих фотокоров, видеографов и блогеров — собрал финал XVII Межрегионального открытого творческого конкурса школьных газет «Школа-пресс-2023». Главное действо происходило в новочебоксарском Центре развития творчества детей и юношества имени А.И. Андрианова — на один день он превратился в большую «редакцию», где в дружной команде работали и взрослые, и дети.

Отличный способ донести идеи до взрослых

Обычно это ребята собирают новости и берут интервью у интересных людей для своих школьных газет. Но на сей раз они сами оказались в центре внимания старших товарищей — опытных газетчиков, телевизионщиков и радийщиков ведущих республиканских СМИ.

«Я увлекаюсь фотографированием, делаю фоторепортажи и видеоролики со школьных мероприятий. Мои снимки печатаются в школьной газете «Перекресток», а сюжеты использует школьная телестудия», — немного волнуясь перед камерой, рассказывала корреспондентам победительница многих творческих конкурсов Ксения Афанасьева из Большеяниковской школы Урмарского округа. Ксюша еще не определилась с будущей профессией, возможно, это будет журналистика или режиссура. Но она уверена, что хочет быть полезной людям, рассказывать и сохранять в своих фотографиях и записях их уникальные истории, подмечать удивительное в обыденном.

А юный блогер из Новочебоксарска Александра Белова, которая не первый год участвует в «Школе-пресс», в своем интервью корреспонденту «СЧ» призналась, что мечтает поступить на журфак, вот только пока еще не выбрала, журналистом в какой сфере ей быть — социальной, развлекательной или научной. Школьница считает, что в соцсетях у журналистики большие перспективы, а среди своих кумиров выделяет сильных и независимых женщин, которые не боятся критиковать и защищают права угнетенных.

Смелые планы на будущее строит и десятиклассник новочебоксарской школы № 19 Арсений Твердохлеб. Он не только пишет новости для школьных телевыпусков, но и сам ведет некоторые эфиры. «Медиастудии в школах — это отличный способ донести свои идеи до взрослых, учителей и показать, как сделать школьную жизнь еще интереснее. Можно даже найти какие-то проблемы и вместе решить их», — считает молодой человек.

На «Школу-пресс» Арсений попал впервые, но, как и многие другие участники, сразу подметил, что здесь с детьми разговаривают на одном языке, на равных. Особенно понравились юнкорам мастер-классы, которые провели специально для конкурсантов известные медийные личности перед торжественным награждением победителей.

Справка «СЧ» Конкурс школьных газет «Школа-пресс» издательский дом «Грани» проводит в Чувашии с 2007 года. Помогают в этом Минцифры республики, Лига юных журналистов России и Центр развития творчества детей и юношества имени А.И. Андрианова.

Разговор на равных

Редакторы новостей, журналисты, фотохудожники и верстальщики, руководители республиканских газет и телерадиокомпаний делились с ребятами своими профессиональными секретами, как создавать яркий видеоконтент, интересно подавать и иллюстрировать материалы, какие «законы» важно соблюдать в соцсетях и как придумывать привлекательные заголовки.

Главный редактор «Советской Чувашии» Владимир Васильев рассказал школьникам, почему так важно для начинающих журналистов читать русскую классическую литературу, интеллектуально развиваться, как быть ловцом информационных «вкусняшек» и готовить хорошие тексты, которые будут одинаково интересны и для печати, и для соцсетей. Ребята впитывали все, как губка, а некоторые, как настоящие корреспонденты, даже записывали в блокноты «лайфхаки» спикера. «Возьмите за правило каждый день писать о событиях, интересных не только вам, но и вашим сверстникам», — советовал главред «СЧ».

«Интересно послушать опытных журналистов, профессионалов своего дела, — поделился впечатлениями девятиклассник Борис Андриянов из новочебоксарской школы № 2, намеревающийся попробовать себя и в газетном деле, и в тележурналистике. — Считаю, что нужно улучшать нашу школьную газету. Пока, на мой взгляд, она оставляет желать лучшего. Это касается и текстов, и подбора «вкусных» новостей и фотографий, которые могут «зацепить» читателя…» Правда, сам Борис пока еще не готов предложить свой мастер-план по обновлению школьного издания, считая, что для начала нужно детально изучить вопрос.

Кстати Для детей, склонных к математике, физике, химии, создаются профильные классы. Однако среди учащихся немало и гуманитариев, для которых при школах неплохо было бы организовывать медиа-студии и медиаклассы, считают эксперты «Школы-пресс». «Даже если ребята не станут журналистами, эта сфера пригодится им в жизни», — уверен организатор медиафестиваля «Волжские встречи» Евгений Суховей. Однако школьникам, делающим первые шаги в журналистике, сегодня не хватает хороших наставников, лидеров, которые могут «зажечь» ребят. Курировать начжуров могли бы студенты факультета филологии и журналистики ЧувГУ, для которых это стало бы неплохой практикой.

Путевка на фестиваль и стажировка в подарок

Кроме посещения мастер-классов участники конкурса смогли пообщаться и с почетными гостями «Школы-пресс». Будущие «акулы пера» без стеснения задавали вопросы руководителю Минцифры Чувашии Михаилу Степанову, пресс-секретарю Главы республики Борису Краснову, заместителю председателя Госсовета Чувашии Ольге Петровой и другим официальным лицам, прибывшим на церемонию награждения победителей.

«Порадовало то, что вы не боитесь задавать вопросы и смело высказываете свое мнение. Ведь основная миссия журналиста — это поиск правды и ее защита», — обратился Михаил Степанов к участникам конкурса, собравшимся в актовом зале, и пожелал им дальнейших успехов на этом пути. А Борис Краснов, назвав «Школу-пресс» визитной карточкой Новочебоксарска, напутствовал, чтобы полученные ребятами на конкурсе эмоции и впечатления нашли отражение в их репортажах. А в качестве подарка пообещал взять на стажировку двух-трех юнкоров из числа победителей и призеров.

Как рассказали коллеги из новочебоксарской газеты «Грани» (главного организатора «Школы-пресс»), в этом году около 150 детей из городских и сельских школ России представили свои работы. Это лучшие номера газет и молодежные «развороты» в районных и городских изданиях, а также разножанровые публикации, иллюстрации и фотоматериалы. Среди участников — ребята из Москвы, Санкт-Петербурга, Краснодара и Воронежа, Брянской, Нижегородской, Челябинской и Оренбургской областей, Камчатского края, Дагестана и, конечно, Чувашии.

Победители были определены в шести номинациях. Первое место за «лучший разворот в районной (городской) газете» присудили страничке «Ровесник» в газете «Вперед» Лебяжьевского муниципального округа Курганской области. За этим же регионом и победа в номинации «Лучшая газета Центра детского творчества». Высшее призовое место в этой группе курганцы разделили с представителями Республики Карелия, специализированной школой искусств.

В номинации «Лучшая газета городской школы» Гран-при получила «Переменка» челябинского лицея № 11. А первое место также поделили на двоих — между «Школьной галактикой» цивильской школы № 2 (кстати, в гостях у этой школьной редакции корреспонденты «СЧ» побывали в 2019 году) и «Школьным домом» 103-го лицея города Железногорска Красноярского края. Среди сельских школьных газет победила «Перемена» Отрадненской школы Воронежской области.

Оценили жюри дизайн и верстку присланных на конкурс работ. Победа «ушла» в Дагестан и Красноярский край. А вот среди юных корреспондентов не нашлось равных школьнице из Чувашии Марине Ивановой, ученице чебоксарского лицея № 2. Десятикласснице вручена путевка на медиафестиваль «Волжские встречи».

К СЛОВУ

Представители других областей и республик в этом году не смогли приехать на финал «Школы-пресс», зато участники из дальних регионов прислали видеоприветствия. Так, юнкоры школьной газеты «ШОК» из села Улеты Забайкальского края и начжуры издания «Свой взгляд» школы № 7 города Елизово Камчатского края в своих роликах признавались, что, несмотря на тысячи километров, чувствуют сопричастность к большому празднику детской журналистики, организованному в Чувашии. «Сердцем мы с вами!» — говорили они и желали «коллегам» дальнейших успехов в творчестве и таких же незабываемых встреч с интересными людьми, какие были проведены для конкурсантов в нынешнем финале.