Нацпроекты помогают развивать медицину

Миллиарды на здоровье

«Необходимо, чтобы каждый житель Чувашии, независимо от того, где он проживает — в столице или в маленьком населенном пункте — чувствовал себя уверенно, зная, что в нужное время должная медицинская помощь придет к нему». Именно так на коллегии республиканского Минздрава обозначил главную задачу отрасли Глава Чувашии Олег Николаев.

Направлений в решении этой задачи много — от развития сельской медицины до внедрения самых передовых технологий. Число высокотехнологичных вмешательств, отметили на коллегии, возросло более чем на 10% и достигло почти 13 тысяч. При этом 80% этих уникальных операций делается в Чувашии, и жителям республики не приходится выезжать в другие регионы. Ежегодно в республике проводится не менее 20 тысяч телемедицинских консультаций с региональными и с федеральными клиниками, что позволяет увеличить доступность специализированной, в том числе высокотехнологичной медицинской помощи.

«У нас много перспектив, — подчеркнул на коллегии Глава республики. — Планируем ускоренно модернизировать 19 объектов первичного звена здравоохранения. Но есть и слабые места. Это, прежде всего, кадровое обеспечение. Действуем в этом вопросе разносторонне и комплексно. Уже видим изменения в лучшую сторону…»

В 2022 году на развитие медицины было выделено в общей сложности 26 миллиардов рублей, и Чувашия смогла многое. Это видно при заходе в любую детскую поликлинику — все заметно поменялось внешне, поликлиники дооснащены оборудованием в соответствии с федеральными стандартами. Десятки тысяч жителей республики прошли профосмотры благодаря передвижным фельдшерским пунктам. В рамках региональных проектов «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» и «Борьба с онкологическими заболеваниями» было поставлено 130 единиц высокотехнологичного медицинского оборудования. Сейчас в республике готовятся к строительству нового больничного комплекса Республиканской клинической больницы — в прошлом году приступили к разработке проекта, в этом году он будет завершен. На завершающей стадии — разработка проекта строительства нового лечебного корпуса республиканской детской клинической больницы.

Министр здравоохранения Чувашии Владимир Степанов сообщил на коллегии, что в 2022 году, по данным Росстата, ожидаемая продолжительность жизни в Чувашии возросла на 2,5 года, достигнув показателя 72,5 года. «Можно сказать, что этот рост исторический в новейшей истории республики. Это наш общий успех, всего медицинского сообщества республики», — отметил министр. И заверил, что все мероприятия, связанные с национальными проектами, будут продолжены. Планируется, в частности, провести комплексный капитальный ремонт в 13 поликлиниках, закупить 231 единицу медицинского оборудования и 42 единицы автотранспорта.

Депутатские темы

В Красных Четаях на прием к депутату Госдумы Алле Салаевой обратились пять матерей участников спецоперации с просьбой предусмотреть возможность получать медицинское обслуживание вне очереди. «Эти вопросы часто звучат на встречах Союза женщин Чувашии с семьями мобилизованных», написала Салаева в телеграм-канале. И пообещала поднять этот вопрос на коллегии Минздрава Чувашии. Обещание депутат выполнила. Инициативу сформировать перечень пациентов из числа семей военнослужащих на СВО поддержали вице-премьер — министр здравоохранения Владимир Степанов и главные врачи больниц республики. Как сообщает «Чувашинформ», уже готовится коллегиальное решение, согласно которому родственники участников СВО будут обслуживаться в больницах вне очереди.

Загружать депутатов Госдумы от республики по полной программе призвал на расширенном заседании коллегии Минздрава Анатолий Аксаков. «Меня беспокоит замедленный темп решения вопросов по подготовке проектной документации, ее согласования и, соответственно, запуска строительства новых корпусов Республиканской клинической больницы, — написал в своем телеграм-канале председатель комитета Госдумы по финансовому рынку. — Как только будет готова документация на строительство корпусов больницы, включусь в работу по федеральному финансированию крайне необходимых республике объектов».