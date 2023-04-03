Cтабильность финансовой системы республики сохраняется

Итоги работы Министерства финансов Чувашии за 2022 год рассмотрели на расширенном заседании коллегии ведомства. Как отметил первый вице-премьер-министр финансов Михаил Ноздряков, в прошлом году бюджетная политика региона оставалась стабильной, по всем направлениям работы министерства удалось выполнить все намеченные показатели и программы.

Бюджет сбалансирован по всем статьям

Глава Минфина подчеркнул, что в минувшем году обеспечивался рост зарплаты работникам бюджетной сферы, дважды индексировался МРОТ, в полном объеме предоставлялись социальные выплаты. Безусловный приоритет — выполнение нацпроектов.

В целом, консолидированный бюджет по расходам превысил 90 млрд рублей, республиканский — 80 млрд. При этом по освоению средств консолидированного бюджета Чувашия заняла 6 место в ПФО. В доходной части неплохие темпы поступлений наблюдались по консолидированному бюджету — рост более 10%. При этом собственные доходы выросли почти на 20%. По этому показателю республика на втором месте в ПФО. В муниципальных бюджетах обращает на себя внимание рост удельного веса собственных поступлений — с 26% до 30%.

Минувший год отмечен ростом инвестиций — на 2,8 млрд рублей к 2021 году. Из общей суммы 3,4 млрд направлено муниципалитетам. Продолжалось строительство детсадов, школ, реконструкция столичного стадиона «Волга», возведение крытого катка с искусственным льдом в микрорайоне «Новый город», достроен ФОК в Ишлеях. Значительно выросли вложения в ЖКХ. В частности, в модернизацию этой сферы в Алатыре и Шумерле.

Важная позиция в расходовании бюджетных средств — мероприятия в рамках национальных проектов. Из бюджета Чувашии на их реализацию было направлено 13,6 млрд рублей, в 1,2 раза больше, чем годом ранее. Полностью освоены средства по нацпроектам «Малое и среднее предпринимательство», «Цифровая экономика», «Производительность труда» и «Международная кооперация и экспорт».

Переходя к республиканскому бюджету нынешнего года, министр напомнил, что недавно Госсовет республики утвердил изменения в него. Доходы увеличиваются на 2,7 млрд рублей, расходы на 7 млрд. В то же время существенно растет дефицит, а также госдолг — на 4,3 млрд, что связано с предоставлением в 2023 году государственных гарантий на реализацию крупномасштабного обновления общественного транспорта.

Эффект — по разным направлениям

В части развития системы налогообложения, отметили на коллегии, сохранены льготы для малого и среднего бизнеса. В сентябре были добавлены льготы в айти-сфере, в декабре — льготы для резидентов особой экономической зоны «Новочебоксарск».

Говоря о расширении налогооблагаемой базы, Михаил Ноздряков отметил хорошую динамику развитию института самозанятых. Если в начале 2021 года их в республике насчитывалось только 6,5 тысячи, то на начало текущего года — уже более 36 тысяч. За 2022 год поступление налогов на профессиональный доход составило 106,5 млн рублей. Важно, что 80% самозанятых зарегистрированы впервые.

В сфере межбюджетных отношений от финансистов потребовались коррективы в связи с преобразованием районов в округа. Были внесены соответствующие изменения в закон о регулировании бюджетных правоотношений, пересмотрены условия оплаты труда муниципальных служащих.

В 2022 году завершен переход на республиканскую информационную систему закупок. Это позволило более оперативно доводить до распорядителей лимиты, мониторить ход контрактации и соответственно — использование бюджетных средств. Немаловажное направление — централизация ведения бухгалтерского учета исполнительных органов власти. Она коснулась в том числе 5 казенных учреждений. Внедрена новая версия программного обеспечения, реальный электронный документооборот. В нынешнем году завершается централизация по всем казенным учреждениям.

По направлению обеспечения открытости бюджетных данных проведен конкурс проектов по предоставлению бюджета для граждан, в котором определены 4 победителя в разных номинациях. На портал управления общественными финансами размещается аналитическая информация и другие сведения о бюджете.

Заметное место занял проект повышения финансовой грамотности, ставший популярным в обществе. Министр напомнил, что в апреле 2022 года в Чувашии прошел первый в России окружной форум «Повышение финансовой грамотности» в ПФО. Затем в сентябре в старших классах школ прошли — тоже впервые — уроки финансовой грамотности. В прошлом же году была создана Ассоциация правовой и финансовой грамотности «Перспектива». А по итогам года два республиканских проекта по финансовой грамотности признаны лучшими и включены в федеральный каталог лучших региональных практик.

Были у министерства в прошлом году и свои весомые награды, и новые корпоративные проекты. За многолетний добросовестный труд и профессиональные достижения коллектив Минфина Чувашии награжден Почетной грамотой Минфина России.

А выдающийся финансист Николай Смирнов, долгие годы возглавлявший Минфин республики, первым в Чувашии удостоен наградного знака «Ветеран финансовых органов Российской Федерации».

В 2022 году также впервые прошли конкурс «Лучший молодой специалист финансовой сферы Чувашии» и Спартакиада финансовых органов.

Озвучил Михаил Ноздряков и задачи на 2023 год. В их числе — актуализация плана реализации Стратегии деятельности Минфина Чувашии на 2020-2024 годы, обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджета, обеспечение ликвидности единого счета республиканского бюджета, своевременное финансирование всех расходных обязательств в связи с введением механизма единого налогового счета. Важное направление — реализация проектов по оптимизации процессов в рамках проектов «Эффективный регион».

Речь, в частности, идет о проектах, реализованных в прошлом году, по комплектованию и хранению документов в архивах Минфина, а также по внедрению технологии заключения соглашений о предоставлении целевых трансфертов в муниципальные бюджеты в электронном виде. Как отметил министр, надо переходить к полному обороту документов в таком виде.

Финансы любят контроль

Председатель Контрольно-счетной палаты Чувашии Светлана Аристова доложила о результатах контрольной деятельности органов внешнего государственного финансового контроля за 2022 год. Работа палаты постоянно получала поддержку министерства, без этого трудно было достичь необходимых результатов, отметила Светлана Ивановна. Все они направлены на выстраивание новых управленческих решений и механизмов по сокращению нарушений.

Количество контрольных мероприятий в 2022 году выросло, в том числе в части экспертизы проектов решений о бюджете. В четвертом квартале минувшего года масштабно проводилась экспертиза бюджета на 2023 год и на плановый период 2024-2025 годов. Работа эта сложная, по некоторым муниципалитетам пришлось проводить до 8 экспертиз, потому что «там уже сами запутались в своих решениях», констатировала руководитель КСП. И попросила предоставлять окончательный вариант документа в надлежащем виде, чтобы без проволочек выдать заключение.

Светлана Аристова также напомнила, что порядка 90% нарушений фиксируется в части ведения бухгалтерского учета и формирования отчетности по исполнению бюджета. И обратила внимание на то, что муниципалитеты зачастую нарушают свои же нормативные акты, к примеру, при передаче субсидий. Также выявлялись факты образования кредиторской задолженности без лимитов.

Игорь Николаев