В УФНС напомнили о скором завершении декларационной налоговой кампании

Через месяц с небольшим завершится декларационная налоговая кампания. Кому надо отчитаться о доходах, как подать декларацию — об этом и многом другом рассказали на брифинге в Управлении Федеральной налоговой службы по Чувашии.

Отчет о своих доходах должны представить индивидуальные предприниматели, нотариусы, занимающиеся частной практикой, адвокаты, учредившие адвокатские кабинеты, люди, в прошлом году продавшие свое имущество — например, квартиру или дом, сообщили налоговики. Представить декларацию о доходах, полученных в 2022 году, необходимо не позднее 2 мая. Подать ее можно через сервис сайта ФНС России «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц», по ТКС, а также в налоговом органе — лично или через представителя, или по почте заказным письмом с описью вложения.

Нарушение сроков подачи декларации и уплаты НДФЛ может повлечь привлечение к ответственности в виде штрафа, начисления пени, а также взыскания задолженности по налогу, пеней и штрафа через суд. Чтобы уменьшить число забывчивых должников, управление ведет через интернет рассылку уведомлений налогоплательщикам. Тем, кто не имеет личного кабинета, высылают письма.

Специально для «СЧ» специалисты налоговой службы подготовили ответы на вопросы, поступившие от жителей республики.

Каков порядок представления декларации по форме 3-НДФЛ и порядок уплаты налога, если физлицо продает долю в уставном капитале организации?

Налогоплательщики, получившие в 2022 году доход от продажи доли в уставном капитале, обязаны представить налоговую декларацию не позднее 2 мая 2023 года, за исключением случаев, когда на дату ее реализации она непрерывно принадлежала налогоплательщику на праве собственности или ином вещном праве более пяти лет. Сумма налога, согласно представленной декларации, уплачивается физическим лицом самостоятельно не позднее 17 июля 2023 года.

Как представить 3-НДФЛ мобилизованному гражданину?

Срок представления декларации 3-НДФЛ для данных налогоплательщиков продлевается на период военной службы и до 25-го числа включительно третьего месяца, следующего за месяцем окончания мобилизации или увольнения со службы по основаниям, установленным Указом Президента РФ от 21.09.2022 N 647.

Нужно ли родителям подавать декларацию, если продано имущество, принадлежащее несовершеннолетнему ребенку?

Родители (усыновители, опекуны, попечители), как законные представители несовершеннолетних детей, имеющих в собственности недвижимое имущество, подлежащее налогообложению, исполняют обязанность по уплате НДФЛ в отношении полученного дохода от продажи имущества, в том числе от продажи принадлежащих несовершеннолетним детям долей в квартире. От имени детей они представляют в органы ФНС налоговые декларации формы 3-НДФЛ.