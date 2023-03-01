Этой осенью в Чебоксарах должен заработать вытрезвитель

Такое поручение дал Глава Чувашии Олег Николаев на совещании по строительству специализированного учреждения по оказанию помощи лицам, находящимся в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения. Как сообщают в пресс-службе Администрации Главы республики, необходимость вытрезвителя в Чебоксарах обсуждалась не раз. Пока место его расположения уточняется, а в ближайшие десять дней по поручению Главы Чувашии Минстрой и Минздрав Чувашии и администрация Чебоксар должны разработать «дорожную карту» по реализации проекта. Напомним, с 1 января 2021 года вопрос создания вытрезвителей относится к полномочиям глав субъектов России.

«Люди по разным причинам оказываются в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения. Очень часто это приводит к трагедиям и несчастным случаям. Мы должны сделать все, чтобы не допустить этого. На кону жизнь человека», — написал Олег Николаев в своем телеграм-канале.