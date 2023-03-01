ЕКАТЕРИНА КАРПЕЕВА,

руководитель Управления Росреестра по Чувашии:

«По состоянию на 1 марта 2023 года в республике насчитывается 193656 объектов без зарегистрированных прав в Росреестре. Из них помещений (квартир, комнат, офисов и т.д.) — 24441; объектов капитального строительства — 31866; земельных участков — 137349. Поскольку Чувашия вошла в пилотный проект по внедрению государственной программы «Национальная система пространственных данных», перед регионом поставлена задача завершить работы по выявлению правообладателей ранее учтенных объектов недвижимости до конца года. Поэтому всем задействованным в этом процессе — муниципальным образованиям, Росреестру, органам исполнительной власти — необходимо активизировать работу в этом направлении. К началу 2024 года нужно наполнить Единый государственный реестр недвижимости полными и актуальными сведениями

об объектах и его владельцах».