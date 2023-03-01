Орнитологи Чувашии запустили онлайн-трансляцию из орлиного гнезда

Хевел и Сарпике — в прямом эфире

В преддверии Международного дня птиц, который отмечается 1 апреля, орнитологи Чувашии запустили онлайн-трансляцию гнезда солнечных орлов (Aquila heliaca).

Это гнездо, расположенное в национальном парке «Ч?ваш в?рман?» долго пустовало, но в прошлом году птицы сюда вернулись и вывели птенцов. Нынче орлы прилетели в Чувашию с зимовки 18 марта. Специалисты установили рядом с гнездом веб-камеру. Трансляция ведется сразу на двух популярных онлайн-платформах, присоединиться к ней и понаблюдать за «частной жизнью» орлиного семейства может каждый желающий. Кстати, по результатам голосования активных зрителей самца решено назвать Хевел, а самку — Сарпике.

«Научный интерес проекта — выяснение пищевого рациона орлов, наблюдение за их жизнью», — отмечает орнитолог, заместитель руководителя Дирекции по охране животного мира и ООПТ Минприроды Чувашии Геннадий Исаков. В чате дежурят волонтеры, которые систематически записывают в дневниках события, происходящие в гнезде, рассказывают об открытиях и отвечают на вопросы зрителей.