Орнитологи Чувашии запустили онлайн-трансляцию из орлиного гнезда

Автор: Игорь ГерасимовВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

Хевел и Сарпике — в прямом эфире

В преддверии Международного дня птиц, который отмечается 1 апреля, орнитологи Чувашии запустили онлайн-трансляцию гнезда солнечных орлов (Aquila heliaca).

Это гнездо, расположенное в национальном парке «Ч?ваш в?рман?» долго пустовало, но в прошлом году птицы сюда вернулись и вывели птенцов. Нынче орлы прилетели в Чувашию с зимовки 18 марта. Специалисты установили рядом с гнездом веб-камеру. Трансляция ведется сразу на двух популярных онлайн-платформах, присоединиться к ней и понаблюдать за «частной жизнью» орлиного семейства может каждый желающий. Кстати, по результатам голосования активных зрителей самца решено назвать Хевел, а самку — Сарпике.
«Научный интерес проекта — выяснение пищевого рациона орлов, наблюдение за их жизнью», — отмечает орнитолог, заместитель руководителя Дирекции по охране животного мира и ООПТ Минприроды Чувашии Геннадий Исаков. В чате дежурят волонтеры, которые систематически записывают в дневниках события, происходящие в гнезде, рассказывают об открытиях и отвечают на вопросы зрителей.

Опубликовано: 24 марта 2023 г.


Читайте также:

Опрос недели: На что новым министрам необходимо обратить внимание в первую очередь?
Опасно ли получать посылки из Китая? Комментарий эксперта
Врио Главы Чувашии Олег Николаев: итоги первой недели и планы на следующую
В Чувашии большие стройки будут планировать "пятилетками"
ОПРОС СЧ: 100-летие Чувашской автономии: как должен пройти юбилейный год?
Олег Николаев сложил с себя полномочия руководителя "Справедливой России" в Чувашии
Юлия Чичерина выступила в Реабилитационном центре для детей в Чебоксарах
Олег Николаев: третья неделя позади

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован.