Чувашский государственный театр оперы и балета получил новое имя

«Волга-Опера» представляет

За годы театральной истории такое происходило всего дважды, и это было связано со структурными преобразованиями: в 1969-м, когда музыкальная труппа выделилась в самостоятельный Чувашский музыкальный театр, и в 1993-м, когда он приобрел, собственно, свой современный статус. Директор театра Андрей Попов объясняет свое решение стремлением быть в тренде: жизнь требует более емких, лаконичных, ярких, запоминающихся названий. Поиском чего-то уникального и узнаваемого с переменным успехом занимаются сейчас многие, например, Екатеринбургский оперный теперь называется «Урал Опера Балет», а Саратовский — «Шостакович Опера Балет». В Чувашии сделали ставку на образ великой русской реки.

«Волга — это крупнейшая река в России протяженностью более 3000 километров, на которой стоит наш любимый город Чебоксары, и более того, театр оперы и балета размещается на берегу залива. Волга ассоциируется с мощью, силой, свежестью, с движением, и мы хотим, чтобы именно это вы чувствовали, когда говорите о театре. Логотип представляет собой русло реки и нотный стан, в котором записывается вся музыка. Как волны колышут поверхность реки, так и звуковые волны колеблют воздух», — рассказывает Андрей Викторович.

Чтобы напомнить, что театр находится в национальной республике, сделали и чувашскую версию логотипа, красно-желтую — «АТĂЛ ОПЕРА». Правда, на печатной продукции предстоящего балетного фестиваля маленький значок поместили в подвал, рядом с логотипами Пушкарты и Дорожного радио, а во всех текстовых упоминаниях название теряет единственную чувашскую букву.

На пресс-конференции представители театра демонстрировали, как работает бренд, что называется, на себе: на рубашке руководителя балетной труппы Данила Салимбаева красовалась его вариация «ВОЛГА БАЛЕТ», а у дирижера Никиты Удочкина — «ВОЛГА СИМФОНИЯ». Приобрести мерч с новым логотипом совсем скоро смогут и поклонники театра.

Целью встречи с журналистами была не только демонстрация нового фирменного стиля, но и рассказ о том, что увидит зритель на долгожданном ежегодном празднике балета. XXVII Международный балетный фестиваль пройдет под знаком 150-летия Сергея Рахманинова и 205-летия Мариуса Петипа. К юбилею первого подготовлена специальная программа: работа Башкирского театра оперы и балета (который тоже теперь, кстати, называется по-новому, Bashopera) — одноактный балет «Рапсодия» и полюбившиеся уже чебоксарскому зрителю «Симфонические танцы» — совместный проект театра и симфонической капеллы. А имени великого балетмейстера посвятят концерт «Петипа-гала» с участием Дмитрия Соболевского и Евгении Образцовой.

Однако главную интригу задает все же спектакль-открытие — мировая премьера балета Анисима Асламаса «История Нарспи». Знаменитую поэму Константина Иванова мы увидим в новом ракурсе — женском. История, как объясняет постановщик Данил Салимбаев, будет рассказана от лица главной героини: «Это третья национальная постановка в моей карьере, и все они получились очень разные. «Историю Нарспи», пронизанную глубоким драматизмом, можно будет поставить в один ряд с шекспировскими трагедиями. При том, что мы не пытаемся перенести действие в наши дни, не используем каких-то других модных приемов, она очень современна по своей пластике, оформлению, свету».

О музыкальной части постановки рассказывает дирижер Никита Удочкин: «Изначальный материал пережил существенные трансформации — одноактный балет Асламаса был расширен до двух актов. Музыка в балете очень контрастная, это настоящий симфонизм, глубоко драматическая, предвещающая трагическую развязку. И можно назвать ее синтетической — здесь сочетается и русское, и чувашское. Партитура не перегружена и будет легко восприниматься зрителем». Последнее немаловажно, ведь создатели видят балет в том числе и хорошим инструментом для популяризации поэмы среди молодежи.

Художник-постановщик Валентин Федоров имеет в коллективе создателей самый обширный опыт — он ставит «Нарспи» уже третий раз. За плечами остались мюзикл и опера, теперь работа идет в новом жанре. «Балет — жанр рафинированный, более воздушный, образный, в нем несомненно главенство музыки, и, работая над оформлением и костюмом, мы, конечно, сильно ориентировались на танцы. В этот раз я много размышлял о том, что вкладывал Константин Иванов в имена своих героев, ведь если обратиться к классической драматургии, использование «говорящих» имен и фамилий — один из любимых приемов. Например, Тохтаман можно перевести как «нежданный» или «не любящий ждать». Он, и правда, довольно резкий. Нарспи — «новогодняя принцесса», Сетнер — от слова «молоко», он ведь действительно кровь с молоком. Сентти, племянник Тохтамана, — новый человек. Я считаю, это самый светлый образ в нашей истории. Вот от этих идей я и отталкивался».

Что символично, премьера приходится на 31 марта — как раз время описываемых событий (помните: «Пуш уйăхăн вĕçĕнче// Хĕвел пăхрĕ ăшăтса»). В театре считают это хорошим предзнаменованием.

На премьеру обязательно приедут строгие критики из экспертного совета «Золотой маски», а редактор журнала «Балет» Екатерина Беляева прочтет лекцию-сравнение «Истории Нарспи» с мировыми балетными постановками о трагической любви.

Надо сказать, на этом фестивале, как и на предыдущем, ожидается обширная параллельная программа: для малышей от 10 месяцев до 3 лет состоится встреча «Скрипка — царица оркестра», где они смогут свободно перемещаться по сцене, ныряя в музыкальные волны, а для младших школьников — экскурсия по закулисью с Призраком оперы. У ребят, серьезно увлеченных балетом, будет возможность показать себя в рамках отбора в Пермское хореографическое училище и Академию танца Бориса Эйфмана, пройдут также мастер-классы по классическому и современному танцу.

Возвращаясь к основным фестивальным планам, подробнее расскажем о гостях. Организаторы придерживаются прежней концепции: приглашать не отдельных солистов, а целые театральные коллективы с уникальными постановками, которые не увидишь на нашей сцене. Bashopera привозит балет «Анюта» на музыку Валерия Гаврилина по рассказу Чехова «Анна на шее». Балет имени Леонида Якобсона покажет уникальную программу из восстановленных знаменитых постановок великого мастера (одноактный балет «Свадебный кортеж», шедевры из циклов «Роден» и «Классицизм — Романтизм»). Кыргызский национальный театр оперы и балета в один вечер представит и самую современную из своих постановок — балет «Genezis/Сотворение мира» на музыку Баруха Берлинера, и проверенную временем классику, балет-ораторию «Материнское поле» по одноименному роману Чингиза Айтматова (он живет на театральной сцене почти 50 лет!)

Ценителей юных дарований ждет встреча со студентами Пермского хореографического училища — балет «Тщетная предосторожность» покажут дважды (второй, специальный показ — бесплатный, для инвалидов и семей участников СВО). Ну и, конечно, не обойдется без традиционного гала-концерта с участием звезд российского балета.

Хотелось бы обратить внимание еще на одно нововведение: в будние дни спектакли теперь начинаются на полчаса позже — в 19.00. Это сделано для удобства зрителей, по пробкам добирающихся с работы. В выходные время начала не изменилось.

…Сегодня мы видим, что театр активно развивается, стремится меняться к лучшему и идти в ногу со временем. Надеемся, что в этом движении ему удастся сохранить и то, что чебоксарский зритель давно знает и любит.