В Чебоксары приедет брат Игоря Бутмана с квартетом

О «Битлз» по-джазовски

Фамилия Бутман и слово «джаз» давно стали синонимами. Барабанщик Олег Бутман вошел в мир музыки с балалайкой в руках, но поскольку его старшему брату, знаменитому саксофонисту Игорю Бутману потребовался ударник, сменил медиатор на палочки. О чем, впрочем, нисколько не жалеет. Мягкие волны свинга принесли ему не только славу и тысячи поклонников от Санкт-Петербурга до Нью-Йорка, но и вторую половинку. Кроме того, что Наталья Бутман — заботливая супруга, она еще и превосходно поет и играет на клавишных. Услышать именитую пару можно будет в нынешнюю субботу в Чувашской государственной филармонии.

Наверняка многие меломаны заметили в названии концерта «Джазовые портреты «Битлз» некоторое противоречие. Несмотря на то, что в творческом наследии «ливерпульской четверки» встречаются элементы мейнстрима и диксиленда, в большинстве своем оно представляет собой разновидности рок- и поп-музыки. Но участники квартета Олега и Натальи Бутман подошли к процессу как настоящие художники, обладающие эксклюзивным авторским видением материала, и попытались взглянуть на всем известные песни «Yesterday» и «Let it Be» сквозь призму блюзового лада.

В программе вообще взойдет целая радуга эстетик и направлений. Афробит, латина, фанк и этника сложатся в красочный полистилистический коллаж, цепляющий ухо сочностью тембровых сочетаний, выразительностью тематизма и терпкостью гармонического плана. Добавьте к этому эксцентричный женский вокал вместо привычного мужского, наложенный на едва уловимую светотень мажоро-минора, и подлинное звуковое блаженство обеспечено.

В результате каждый хит, будь то «Come Together», «Imagine», «Can’t buy me love», «Day Tripper» или «Here comes the sun», обрастает мелизмами, обретает новую аккордику и оригинальную ритмическую организацию. Существенно меняется и структура формы. Импровизационные соло, когда исполнители вступают в диалог и по очереди берут слово, пускаясь в «свободное плавание» по тональностям и регистрам, дают о себе знать.

«Считается, что джазмены — индивидуалисты. Наверное, нам проще быть самостоятельными и независимыми, нежели рокерам или попсовым музыкантам, поскольку джаз предполагает импровизацию. Живые концерты отличаются от студийных записей. В студии мы — прагматики, а на сцене — холерики, и композиция порой может растягиваться до тридцати минут», — делится профессиональными секретами Олег Михайлович.

Тем более что саксофонисту Дмитрию Мосьпану и контрабасисту Николаю Затолочному всегда есть что сказать публике. Работа в оркестрах Игоря Бутмана и Олега Лундстрема, проекты «Большой джаз» и «Клуб «Шаболовка, 37» на телеканале «Россия-Культура» не прошли бесследно. Сегодня имена артистов появляются на афишах лучших мюзик-холлов России и Европы, а гастрольный график расписан буквально по дням. К примеру, совсем скоро «Джазовые портреты «Битлз» прозвучат в театральном зале Московского международного Дома музыки.