От Крыма до Арктики

В день воссоединения России и Крыма в Цивильске прошел I Республиканский фестиваль-конкурс «Служу России». Местом его проведения стала Цивильская средняя школа № 2, носящая имя контр-адмирала Владимира Воротникова.

Собрались на фестиваль представители кадетских школ и кадетских классов Комсомольского, Красноармейского, Вурнарского, Урмарского, Яльчикского и Цивильского муниципальных округов.

На фестивальной сцене звучали песни о любимой России и о мире на земле. А на научно-практической конференции были представлены работы о героях спецоперации, о выдающихся земляках и об изучении Арктики. И это не случайно. Сейчас школа тесно сотрудничает с Проектным офисом развития Арктики, координатором экспертного совета которого является брат контр-адмирала Воротникова, Александр.