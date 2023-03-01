Чувашский ансамбль песни и танца примет участие в федеральной программе «Мы — Россия»

О культуре родного края — на всю страну

На гастрольной карте Чувашского академического ансамбля песни и танца — Италия и Мексика, Япония и Сирия, Великобритания и США. Но главным профессиональным призванием коллектива всегда было пополнение многонационального культурного фонда родной страны. Позади без малого век (в октябре нынешнего года здесь откроют юбилейный, сотый сезон), а традиции неизменны. В конце марта артисты отправятся в Ижевск, Набережные Челны, Киров и Чистополь с концертом «Гордимся Родиной своей».

Масштабное турне пройдет в рамках федеральной программы «Мы — Россия», разработанной Росконцертом с целью популяризации фольклора, обмена опытом и обращения современных зрителей к истокам.

Всего в конкурсном отборе приняли участие свыше сотни хоров, оркестров народных инструментов и театров песни более чем из восьмидесяти областей и республик, от Дальнего Востока до Северного Кавказа. В число счастливчиков, получивших возможность представлять свое творчество на общероссийском уровне, попали меньше половины. «Быть среди них — не только огромная честь, но и ответственность. Постараемся оправдать оказанное доверие и ждем на наших выступлениях и старшее поколение, и обладателей Пушкинской карты», — отметили директор и художественный руководитель ансамбля Сергей Кузнецов и Светлана Белова на пресс-конференции в Доме дружбы народов Чувашии.

ОЛЬГА ЛЮБИМОВА,

министр культуры России: «Всероссийский гастрольно-концертный план Министерства культуры России воссоздает одно из главных достижений прошлого — единую гастрольную систему страны, которая формируется по понятным прозрачным правилам и охватывает всю ее территорию… Речь идет о людях, которые изучают традиции — семейные, обрядовые, календарные, занимаются народными песнями и танцами, историей костюма. Сейчас есть возможность делиться своим творчеством, основанным на культурном наследии края».

Неповторимый колорит и неиссякаемая внутренняя наполненность чувашской музыки нередко были предметом восхищения первых лиц отечественной культуры. Упоминания о ней встречаются в письмах Александра Пушкина и Льва Толстого, Максима Горького и Владимира Немировича-Данченко. «Чувашские народные песни — неисчерпаемое мелодическое богатство. Они пленяют своей эмоциональной отзывчивостью, чистотой и глубокой художественной правдивостью», — сказал музыковед Борис Асафьев, а композитор Александр Бородин даже использовал их интонации в опере «Князь Игорь». Сюиты «Чăваш такмакĕсемпе ташшисен кăшăлĕ» (Венок чувашских частушек и танцев), «Вăйă-кулă» (Гуляние), «Тӳнкки-тӳнкки» (Тюньки-тюньки) и «Ял ҫамрăкĕсем ташши» (Танец сельской молодежи), включенные в выездную программу, станут очередным тому подтверждением.

Прозвучат и произведения классиков национальной композиторской школы Федора Павлова и Григория Хирбю, Германа Лебедева и Филиппа Лукина, награжденного Сталинской премией в один год с Дмитрием Шостаковичем. Сольными номерами порадуют вокалисты Ольга Кириллова, Мария Гущина, Ольга Дубинина, Татьяна Смолякова, Иван Николаев, Андрей Игнатьев и Федор Казанов. Несколько новых песен исполнит народная артистка Чувашии Ольга Лукова. По словам главного хормейстера коллектива Марины Тарасовой и известного в Чебоксарах баяниста Александра Возякова, заведующего оркестровой группой, в труппу подтягивается все больше молодежи. Это существенно увеличивает творческий потенциал и позволяет разнообразить репертуар.

Балетмейстер Алексей Тимошенко обещает побаловать не только постановками мэтров народной хореографии Александра Ангарова и Анатолия Музыкантова, чьи имена на слуху далеко за пределами республики, но и серией мастер-классов. Поэтому в соседних регионах смогут не просто воочию увидеть красоту чувашского танца, но и разучить основные движения, проходки, соскоки, дробные выстукивания и другие элементы плясовой лексики. А чего стоят женские головные уборы, украшенные бисером и монетами, или роскошные узоры с животными и растительными мотивами, вышитые на цветастых передниках, сурпанах и масмаках без единого узелка. Одним словом, глаз будет не оторвать.