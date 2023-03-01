В Шумерле и Алатыре станет теплее

На модернизацию коммунальной инфраструктуры Чувашии дополнительно направят свыше одного миллиарда рублей. Решение об этом принято на заседании президиума Правительственной комиссии по региональному развитию под руководством вице-премьера Правительства России Марата Хуснуллина.

«Речь идет о программе «Модернизация систем коммунальной инфраструктуры» c привлечением средств Фонда развития территорий. В нее включены проекты реконструкции тепловых сетей в Алатыре и Шумерле общей стоимостью более 1,045 млрд рублей. Большая часть из них — 764,4 млн рублей — средства фонда, софинансирование из республиканского бюджета Чувашской Республики — 280,6 млн рублей», — приводит слова Олега Николаева пресс-служба Администрации Главы Чувашии.

С программами развития коммунальной инфраструктуры, поддержанными в прошлом году, в ближайшее время на 100% будет обеспечена модернизация системы теплоснабжения в Шумерле и до 50% в Алатыре.