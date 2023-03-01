Динара Юнисова: «Просто петь – это неинтересно»

Молодая солистка Чувашской государственной филармонии готовит творческий вечер

О том, что неудавшиеся вокалисты, потерявшие голос без возможности полного восстановления, осваивают смежные специальности и пробуют себя в инструментальном исполнительстве, известно давно. А вот успешные и всецело сформировавшиеся пианисты с багажом сыгранных этюдов и пьес, решившие сменить гаммы и арпеджио на распевки и колоратуры, встречаются отнюдь не часто. Солистка Чувашской государственной филармонии Динара Юнисова – одна из них. 23 марта молодая певица даст концерт на родной сцене, где соберет коллег, поклонников и друзей.

Окончив Чебоксарское музыкальное училище имени Ф.П. Павлова по классу фортепиано у заслуженного работника культуры Чувашии Светланы Петровны Лесных, чье имя уже заняло почетное место в летописи пианистического искусства республики, Динара поняла, что хочет петь. «Моя мама, заслуженная артистка Чувашии Юлия Юнисова, с ранних пор брала меня на репетиции в филармонию. Тогда я и не предполагала, что буду учиться у нее в специалитете и магистратуре. Помню, как пятилетней девочкой слушала в ее исполнении романс Александра Алябьева «Соловей» и дала себе слово обязательно овладеть профессией певицы. Тем более что папа, заслуженный работник культуры Чувашии Асхат Юнисов, тоже связал свою жизнь с музыкой. В течение долгих лет он заведует дирижерско-хоровым отделением, многие его ученики продолжили образование в творческих вузах страны», — рассказывает Динара.

Однако, несмотря на преемственность поколений и врожденную предрасположенность к пению, предостережений и осуждающих взглядов было не избежать. Дескать, опрометчиво и недальновидно столь кардинально менять свою судьбу, особенно если после государственных экзаменов пророчат удачную пианистическую карьеру. Итоговое слово оставалось за Тамарой Михайловной Супониной, которая отметила хорошие природные данные и после прослушивания взяла будущую солистку на кафедру вокального искусства в Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова. Ее компетентному мнению можно было доверять. Народная артистка Чувашии, воспитанница Белорусской консерватории, она выходила на нашу сцену в таких технически сложных партиях как Виолетта («Травиата»), Джильда («Риголетто») и покоряла публику безупречной чистотой и звонкостью тембра редкой серебристой окраски.

Трудно переоценить и вклад педагога по сценической речи и актерскому мастерству Венеры Тарасовны Ивановой – заслуженной артистки Чувашии, выпускницы ГИТИСа, которой по сей день нет равных в оперетте. А декан факультета искусств и по счастливому совпадению художественный руководитель Чувашской академической симфонической капеллы Морис Николаевич Яклашкин дважды приглашал Динару петь с оркестром на открытии нового сезона, еще на приемных экзаменах разглядев в ней незаурядный талант.

Уже занимаясь вокалом, она давала частные уроки, знакомя малышей с основами пианизма и готовя к поступлению в Чебоксарскую детскую музыкальную школу №1 имени С.М. Максимова, где сама делала первые шаги. Были и призы на фортепианных конкурсах в Казани, причем зачастую обстоятельства складывались не лучшим образом. Членам жюри даже в голову не могло прийти, каких моральных и физических сил ей стоило сесть за рояль. «Чего только не случалось накануне тура! Приходилось играть и с температурой 39°С, когда от слабости немеют пальцы, а ноги не чувствуют педаль, и с волдырями, и с облезшей кожей на обожженных кипятком руках, так что нажимать на клавиши больно до слез. Судьба словно испытывала меня на прочность, но бывших пианистов не бывает», — уверена Динара.

Как и многие состоявшиеся исполнители, она начинала в хоре Чувашского театра оперы и балета, давшем ей серьезную артистическую закалку, от умения считывать мизансценический рисунок до работы в ансамбле. Помимо того, что главный хормейстер Анатолий Абрамович Фишер сразу поставил ее в первый ряд, появились и сольные партии. Барбарина («Свадьба Фигаро»), Прилепа («Пиковая дама») и роли в музыкальных сказках способствовали развитию драматических навыков. Помогала и крепкая профессиональная база, полученная на фортепианном отделении. Интонационный и гармонический слух, ощущение темпоритма, координация движений, понимание музыкального образа, знание истории и теории музыки – все это стало мощным подспорьем на пути постижения законов вокального мастерства. Ведь в отличие от певцов, чье внимание сосредоточено на одной мелодической линии, пианисты вынуждены ориентироваться в сложной многоголосной фактуре и выполнять целый комплекс задач, отвечая и за тему, и за ее внутреннее наполнение в виде подголосков и аккомпанемента.

Но если в театре поют преимущественно в академической манере, то в филармонии в силу широкого жанрового разброса требуется регулярная перестройка голосового аппарата на эстрадный стиль. Одно дело – оперные арии, дуэты и старинные романсы на стихи Александра Пушкина, Сергея Есенина и Афанасия Фета, звучащие в концертах музыкального лектория. И совсем другое – шоу-программа «Золотые хиты мюзиклов» или спектакль «Двенадцать стульев», где Динара исполняет партию Лизы, роковой возлюбленной Кисы Воробьянинова, с которой тот промотал в ресторане все отложенные на аукцион деньги. «Героиня близка мне своей мобильностью, гибкостью и легкостью, не люблю статику на сцене. Просто петь и следить исключительно за качеством звука – это неинтересно. Важны и актерские находки, и пластическая сторона, и живой контакт с партнером», — считает Динара.

И действительно, портрет девушки, созданный в лучших традициях броских характерных ролей с виртуозным отыгрышем мизансцен, большой долей эксцентрики, юмора и самоиронии, надолго остается в памяти зрителей. Солистка успевает не только петь, но и одолевать развернутые танцевальные номера с набором замысловатых комбинаций и остроумных диалогов, расцвеченных искрометной импровизацией. А поскольку артистов в труппе немного, есть возможность примерить на себя сразу несколько контрастных образов, от престарелой обитательницы богадельни с назойливым скрипучим голоском до бравой комсомолки в красной косынке, бодро марширующей с транспарантом. В сольном концерте певицы тоже будет много всего и сразу.

Динара Юнисова – лауреат и дипломант международных конкурсов в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Тольятти и Чебоксарах. В ноябре 2022 года певица выступила на сцене Всероссийского института кинематографии имени С.А. Герасимова на фестивале патриотической песни, где получила денежный приз и возможность принять участие в профильных мастер-классах от «РОСКОНЦЕРТа». В январе в составе классик-группы «Belcanto» представляла Чувашию на конкурсе «Новая звезда» на телеканале «Звезда». Фото с сайта Чувашской государственной филармонии