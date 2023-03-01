Сборная Чувашии по фитнес-аэробике завоевала награды чемпионата ПФО

В состязаниях участвовали более 80 команд со всего округа. В условиях серьезной конкуренции наши спортсменки записали на свой счет три «золота» и одну «бронзу».

По итогам состязаний в дисциплине «аэробика» среди спортсменов 14-16 лет победителем стал коллектив «Вихрь». В этой же возрастной категории, но в дисциплине «аэробика 5 человек» золотые награды выиграла команда «Веста-Анубис». Также среди спортсменов старше 17 лет в этом виде программе не было равных коллективу «Ледис Фит», сообщили в Минспорте Чувашии.

Среди представительниц прекрасной половины старше 17 лет в дисциплине «спортивная аэробика» третье место заняла Анна Ластухина.

Добавим, что соревнования являлись отборочными на чемпионат России, который пройдет 5-10 апреля в Москве.