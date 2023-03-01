Чувашские тяжелоатлеты успешно выступили на всероссийских соревнованиях

Автор: Николай АрхиповВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

Воспитанники чувашской школы пауэрлифтинга хорошо выступили на чемпионате и первенстве России в Свердловской области.
Всего в соревнованиях участвовали порядка 800 атлетов. На первенстве страны золотую медаль среди юношей до 18 лет в весовой категории до 53 кг завоевал Анатолий Глазков. Наш спортсмен показал результат 110 кг.
В юниорском первенстве до 23 лет «серебро» на счету Максима Кочетова. В весе до 83 кг атлету из Чувашии покорились 185 кг. Сверстник Максима Кенжес Никитин занял третье место в весовой категории до 93 кг с результатом 215 кг в жиме.
В рамках чемпионата России бронзовую награду завоевала Марина Беляева. Спортсменка из Чувашии в весе до 69 кг подняла в жиме 117,5 кг, сообщили в Минспорте Чувашии.
С хорошим выступлением и завоеванными наградами спортсменов поздравил в своем телеграм-канале Глава Чувашии Олег Николаев.

Опубликовано: 16 марта 2023 г.


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