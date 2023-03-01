Русский оркестр, выставка и новые танцы: три проекта из Чувашии получили Президентские гранты

Победителями первого в этом году конкурса Президентского фонда культурных инициатив стали еще три проекта некоммерческих организаций Чувашии.

Среди них — Центр поддержки и развития культурных инициатив «Альянс танцевального спорта и искусства», подготовивший проект «Первая межрегиональная Школа «Учитель танцев СМУС». Новое танцевальное направление, появившееся в России несколько лет назад, в отличие от классических бальных танцев предполагает большую свободу и артистизм в хореографии, дает танцорам отличную возможность самовыражения. Есть у проекта и лидер-наставник — Эльдар Джафаров, занимающийся популяризацией направления СМУС в Москве. На поддержку и развитие молодых и талантливых тренеров и педагогов, на продвижение нового танцевального направления в регионах Поволжья авторы проекта получат 499,8 тысячи рублей.

Примерно такая же сумма — 497,8 тысячи рублей — выделена на проект «Передвижная выставка Цвет времени. Чувашия. Открытый взгляд художника». Его авторы из Фонда содействия социальным и творческим инициативам «Созидание» утверждают, что их проект позволит жителям разных районов Чувашии увидеть красоту своей малой родины глазами приглашенных художников. На выставках-передвижках (пройдут они в шести районах республики) можно будет не только посмотреть картины, но и встретиться с их создателями: профессиональные художники проведут для школьников и взрослых ценителей искусства творческие встречи и мастер-классы.

И, наконец, еще одним грантообладателем стала Чебоксарская детская школа искусств № 1 с проектом «Молодежный оркестр русских народных инструментов «Россия молодая». Конкурс Президентского фонда культурных инициатив она, кстати, выигрывает не в первый раз — успешным оказался ее предыдущий проект «Фолк школа» 2022-2023 года. Новый проект, на который выделено около трех миллионов рублей, станет логическим продолжением первого: молодежная площадка русского народного инструментального творчества будет создана на базе Кластера русского народного творчества «Фолк школа».

Главным же результатом проектной работы, сообщают в школе искусств, станет создание сводного оркестра русских народных инструментов «Россия молодая». В творческую команду проекта, руководит которым директор ЧДШИ № 1 Наталия Ванеркина, вошли ведущие преподаватели школы, заслуженные работники культуры Чувашии.

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Всех победителей конкурса грантовых проектов поздравил Глава Чувашии Олег Николаев. Он отметил также, что в прошлом году некоммерческие организации республики почти на треть увеличили объем привлеченных в республику грантовых средств под реализацию важнейших общественных проектов, а общая сумма грантов составила 125 миллионов рублей.