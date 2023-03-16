Монумент Матери приведут в порядок

И обследуют для дальнейшего капремонта

Этой весной исполняется 20 лет со дня открытия монумента Матери-Покровительнице на Чебоксарском заливе. За это время памятник стал одним из главных и узнаваемых символов Чувашии.

Однако горожане, да и гости столицы все чаще стали подмечать, что достопримечательность пора привести в порядок. «Видим, что назрела необходимость ремонта. Процесс начался не сегодня, о проблеме давно говорят специалисты. Плиточный (косметический) ремонт проведут в первом полугодии, на эти цели выделяется финансирование», — сообщил глава администрации Чебоксар Денис Спирин в своем телеграм-канале.

Территорию вокруг монумента огородили, чтобы начать восстановительные работы. Кроме того, глава администрации города поручил Управлению ЖКХ и благоустройства тщательно обследовать памятник. В следующем году будет разработана проектно-сметная документация на проведение капитального ремонта сооружения. Напомним, монумент Матери — произведение скульптора Владимира Нагорнова. Памятник открыт и освящен митрополитом Чебоксарским и Чувашским Варнавой 9 мая 2003 года.