ЮЛИЯ АБЛЕЦ,

заместитель генерального директора АНО «Диалог Регионы», куратор «Мастерской новых медиа»:

«Мы в «Мастерской» уверены, что за региональными традиционными СМИ кроется колоссальный ресурс. Главное, что есть у них, — доверие аудитории. И возможности работать с разными аудиториями, основываясь на этом доверии… Еще одно преимущество региональных СМИ — глубокое погружение в специфику региона: ни одно федеральное СМИ никогда не сможет глубоко понимать проблемы жителей деревни, например, в Чувашии, чем газета «Советская Чувашия». Наша задача — помочь перестроиться с учетом требований времени».