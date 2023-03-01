Полиция установила отправителей посылок с запрещенными веществами

В интернет-магазине по продаже запрещенных веществ покупателей из Чувашии не жаловали — опасались оперативников. И правильно опасались…

Лично в руки полиции

Три года назад из Санкт-Петербурга в Чувашию было направлено несколько посылок с сильнодействующими веществами. Но до заказчиков они не дошли — отправления с запрещенными препаратами были изъяты сотрудниками Управления по контролю за оборотом наркотиков МВД по Чувашии. Покупателей, которые с помощью анаболиков хотели быстро «прокачать» свое тело и набрать мышечную массу, ждала малоприятная процедура опроса в УКОН. Оперативникам важно было установить, откуда поступает опасный товар и кто занимается его пересылкой.

Так в поле зрения полиции попал питерский интернет-магазин с «фармакологическим» названием. Но это была обычная уловка коммерсантов: препараты изготавливались кустарным способом в неизвестных условиях, поэтому к фармацевтике не имели никакого отношения. Но клиентов со всей России это не смущало, как и высокая цена на подобные «БАДы». Заказы принимались круглосуточно, переписка велась в мессенджерах, куда высылались реквизиты банковских карт третьих лиц для оплаты, склады с препаратами постоянно меняли адреса для конспирации. Но даже при таких мерах осторожности в Чувашию товар в последнее время не отправлялся. Продавцы объясняли это, цитируем, «высоким риском изъятия отправлений правоохранительными органами». Опасались не напрасно…

«Гром» на высоте

Но сотрудникам УКОН МВД по Чувашии хватило и тех первых посылок, которые ранее поступили в почтовые отделения республики. Настало время нанести владельцам интернет-магазина «ответный визит».

К операции, которая одновременно проводилась в городе на Неве и Ленинградской области, привлекли полицейский спецназ. Штурмовиков попросили действовать максимально быстро, чтобы предполагаемый организатор и его «правая рука» не успели предупредить друг друга и уничтожить улики. И бойцы отряда специального назначения «Гром» УКОН МВД по Чувашии были на высоте во всех смыслах этого слова: ни внушительный по размеру забор коттеджа в Ленинградской области, ни девятый этаж дома по проспекту Славы в Санкт-Петербурге не помешали им успешно выполнить поставленную задачу.

Надо отметить, эффектное появление полицейских из Чувашии произвело неизгладимое впечатление на жителей северной столицы. Хотя опыт общения с правоохранительными органами у них уже был, даже не единожды. Правда, штрафы в 100 тысяч, назначенные судами в качестве наказания по прежним делам, не испугали дельцов. «Тандем» только «нарастил мускулы». По информации оперативного сотрудника УКОН МВД по Чувашии, разрабатывавшего группу, на момент проверки оборот магазина составлял порядка 8 миллионов рублей в месяц.

ИРИНА БУЛЫГИНА,

член Общественного совета при МВД по Чувашии, главный внештатный нарколог республики: «Подобные вещества — как мина замедленного действия, и неизвестно, где она может сработать. В первую очередь атакуется центральная нервная система. Потом «мотор», без которого мы с вами жить не можем, — сердце. Последствия только усугубляются, если данные препараты изготовлены кустарным способом. Содержащиеся в них примеси вызывают нарушение интеллекта. В общем, попил Иван-царевич из болотца водицы и стал козленочком…»

Сила есть, ума не надо?

Следственной частью Следственного управления МВД по Чувашской Республике фигурантам предъявлено обвинение по части третьей статьи 234 Уголовного кодекса России — «незаконный сбыт сильнодействующих веществ в крупном размере». Полицейские из Чувашии изъяли в ходе обысков около 4 килограммов запрещенных веществ. Физико-химические экспертизы, проведенные в ходе расследования дела, показали, что флаконы, ампулы и таблетки содержат синтетические аналоги тестостерона, произведенные кустарным способом.

Партии препаратов, как сообщила старший лейтенант юстиции Анна Анисова, расследовавшая уголовное дело, приобретались обвиняемыми оптом у неустановленных лиц для последующего сбыта. Петербуржцы признали свою вину в инкриминируемом преступлении частично. Материалы дела направлены в Вурнарский районный суд Чувашии.

Оперативники по контролю за оборотом наркотиков из Чувашии не впервые «подрезают крылья» стероидным дельцам. В 2021 году правоохранителям удалось пресечь незаконную деятельность еще более мощной группы, куда входили жители опять же Санкт-Петербурга, Екатеринбурга и Воронежа.

Необходимые для производства анаболиков ингредиенты заказывались за рубежом в почтовые отделения на территории бывших союзных республик, откуда потом один из организаторов контрабандой завозил товар в Россию. А потом, определяя состав чуть ли не на глазок, в своей питерской квартире готовил порошки и растворы для инъекций.

О какой безопасности для здоровья потребителей подобного зелья можно говорить, если, к примеру, туда входило средство после укусов клещей?! Сам себе фармацевт добавлял его в готовую продукцию, чтобы покупателей меньше беспокоил зуд после инъекций. Лучше бы вместо мускул клиенты таких магазинов «качали» бы себе мозги…