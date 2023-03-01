Глава сказал — Глава сделал. Точка роста — туризм

В феврале минуло три года с того момента, когда исполняющим обязанности Главы Чувашии был назначен Олег Николаев. Наша газета продолжает цикл публикаций о том, удалось ли достичь тех целей и ориентиров, которые были озвучены руководителем региона в первые месяцы на новом посту.

💬 СКАЗАНО…

«Развитию комфортной среды муниципальных образований должно способствовать и развитие въездного туризма. Работа над формированием привлекательного для гостей республики облика сегодня идет в городах Ядрин, Мариинский Посад, Козловка и Алатырь, реализуются масштабные проекты по развитию туристической инфраструктуры в городе Чебоксары. Туризм может составлять значительную часть собственных доходов муниципалитетов. Потому что очевидно, что за собой тянет развитие смежных отраслей. Ставлю задачу разработать республиканский туристический бренд, который позволит продвигать новые программы, маршруты и республиканские события как в России, так и за рубежом.

Ориентиром для остальных муниципалитетов должна стать Чебоксарская агломерация. Здесь уже реализовано достаточно большое количество объектов и наработан интересный опыт, который на сегодняшний день реализован с использованием передовых практик как российского, так и международного опыта».

(Из Послания Главы Чувашской Республики на 2021 год)

☑️ …СДЕЛАНО

Многоплановая работа по продвижению туристического потенциала республики способствовала росту притока туристов, который по итогам 2022 года превысил показатели «допандемийного» 2019 года более чем в полтора раза.

Чебоксарским речным портом за навигацию 2022 года принято более 71 тыс. круизных туристов, более 19 тыс. пассажиров совершили поездки на скоростных судах «Валдай–45Р». Перспективы речного туризма республики оцениваются высоко — он получит дальнейшее развитие благодаря запуску туристического маршрута «Великий Волжский путь» и связанным с ним туристическим программам. Соглашение об этом было подписано в прошлом году в рамках Петербургского международного экономического форума с Ульяновском, Татарстаном и Самарской областью.

Кроме того, в сравнении с 2021 годом почти в два раза увеличилось количество гостиниц и отелей, прошедших классификацию для включения в российский реестр туроператорских и турагентских компаний. Это 74 коллективных средства размещения с общим номерным фондом 2240 единиц (на начало года — около 1300).

Знаковым для прошлого года стал проект «Повышение доступности туристических продуктов». В двухдневные туры по Чувашии отправились более трех тысяч школьников республики. А в Год счастливого детства, как предполагается, в путешествия по родной республике отправятся уже несколько десятков тысяч детей — чтобы лучше узнать ее историю и традиции.

В 2022 году был впервые проведен туристический форум «Чувашия туристическая», что позволило сформировать ключевые точки роста, обозначить механизмы их практического воплощения для обеспечения туристической привлекательности региона.

Координационным советом по развитию туризма в республике приняты решения по продвижению приоритетных видов туризма — водного, оздоровительного или медицинского, экологического, промышленного, культурно–познавательного, этнического, гастрономического, событийного, сельского и агротуризма. Здесь не менее важное значение имеет, в том числе, проведение больших спортивных мероприятий, которые, как правило, привлекают гостей и в целом внимание к Чувашской Республике.