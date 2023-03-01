Сертификат на новоселье — жителям Донбасса

Дочери сказали — бросайте все и приезжайте в Чебоксары, вспоминают супруги из Новой Каховки

Восемь семей, переселившихся из Херсонской области в Чувашию, уже приобрели квартиры по жилищным сертификатам. Об этом и о других мерах поддержки переселенцев журналистам телеканала НТВ рассказал Глава Чувашии Олег Николаев.

«Приехавшие к нам из Херсона люди — граждане Российской Федерации, — подчеркнул он. — Наша задача — окружить их вниманием и сделать все, чтобы здесь им было комфортно, помочь в самореализации и обеспечить равный доступ ко всем социальным благам».

Всего, по данным Минстроя республики, в Чувашию прибыл 31 человек, вынужденно покинувшие Херсон и Херсонскую область. «Кроме тех восьми семей, что уже обзавелись жильем, еще пять семей получили сертификаты в других регионах, но местом проживания выбрали Чувашию», — уточнил министр строительства, архитектуры и ЖКХ Павел Данилов.

Одни из тех, кто выбрал нашу республику для жительства, — Елена Фаткова и ее сын Денис. Раньше они жили в частном доме на окраине Херсона, и решение об эвакуации приняли сразу, как только в городе начались частые обстрелы. Отстояли на автомобиле 36-часовую очередь на переправу и отправились в Чувашию.

«Оставили все. Взяли только две сумки с зимними вещами, — вспоминает Елена Викторовна. — По приезду оформили документы, после получили жилищный сертификат, приобрели квартиру в спальном районе Чебоксар. Квартира чистая, уютная, хозяева оставили мебель и технику. Нравится, что дом далеко от дороги, тихо».

Игорь и Марина Коваль из Новой Каховки, недавно отметившие 32 года совместной жизни, пока обитают в съемном жилье. В квартире, которую семья приобрела на средства жилищного сертификата, Ковали сразу начали ремонт.

— Первая «Точка-У» прилетела в наш город в начале июля и разрушила соседние два дома. Потом появились американские «Хаймерсы», и стало совсем плохо, — рассказывает Игорь Дмитриевич. — Дочери, они уже давно в Чебоксарах живут, сказали — бросайте все и приезжайте сюда.

Сейчас глава семейства работает прорабом в строительной компании. Жена дома — нянчится с внуком, присматривает за сестрой-инвалидом и пожилой свекровью. Не так давно, в ноябре, с семьей воссоединился младший сын Денис. Совместными усилиями бывшие жители Новой Каховки продолжают ремонт в квартире и планируют в скором времени справить новоселье.

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«Работа с переселенцами ведется таким образом, чтобы людям было максимально удобно. В частности, заявку на сертификат можно подать через МФЦ — как лично, так и через портал государственных услуг», — отметил Глава Чувашии.

Сертификат дает право на приобретение жилья, как на первичном, так и на вторичном рынке. Его сумма рассчитывается исходя из количества членов семьи и средней стоимости квадратного метра жилья в России — это 83 тыс. рублей. «Это достаточно доступная цена, — считает Олег Николаев. — А с учетом того, что регион находится в центре европейской части России, имеется хорошая логистика по автомобильному, железнодорожному, авиатранспорту, наша территория является достаточно привлекательной для проживания. К тому же правительство Чувашии делает все, чтобы реализовать открывшиеся возможности в рамках решений Президента страны, чтобы сделать условия жизни переселенцев из Херсонской области еще лучше. Кроме сертификатов на жилье, они получают еще и единовременную выплату — 100 тысяч рублей на каждого члена семьи. Такой мерой поддержки в Чувашии воспользовались все переселенцы, получившие выплаты на общую сумму 3,1 млн рублей».