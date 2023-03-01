Земляки встретились в кластере

Уроженцев Чувашии можно встретить во многих важных учреждениях столицы страны. В этом в очередной раз убедилась депутат Госдумы Алла Салаева. Вместе с недавно возглавившим российский МНТК «Микрохирургия глаза» имени академика С.Н. Федорова чебоксарцем Дмитрием Арсютовым она отправилась на рабочую встречу с командой Международного медицинского кластера в Сколково.

«Была приятно удивлена, узнав, что встречающий нас руководитель кластера Тимур Андрбаев — наш земляк, внук Нурияна Аюповича Андрбаева, заслуженного строителя России и Чувашии, — написала в телеграм-канале Алла Салаева. — Тимур выбрал профессию деда. За его плечами — работа в правительстве Москвы, участие в реконструкции стадиона «Лужники», строительство диагностического и терапевтического корпусов клиники «Хадасса», что входит в кластер».

По словам депутата Госдумы, на встрече чебоксарцы обсудили, какая помощь необходима МНТК и кластеру в Сколково с точки зрения взаимодействия с Комитетом по туризму и развитию туристической инфраструктуры, обговорили они и вопросы по части дальнейшего развития медицинского туризма.

Справка «СЧ»

Исполняющим обязанности руководителя Фонда Международного медицинского кластера Тимур Андрбаев (на снимке справа ) назначен 31 октября прошлого года. Ранее выпускник Российского университета дружбы народов занимал в фонде должность директора по проектированию и строительству.