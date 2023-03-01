Родина начинается с родного языка

Знаковое событие Года педагога и наставника

В России начинается Всероссийский профессиональный конкурс «Лучший учитель родного языка и родной литературы — 2023». Старт региональному этапу дал министр просвещения Сергей Кравцов в конце февраля в Адыгее. Это одно из знаковых мероприятий Года педагога и наставника, который проводится в соответствии с Указом Президента страны.

Первый Всероссийский профессиональный конкурс учителей родных языков прошел в 2022 году в Ставропольском крае. Участие в нем приняли педагоги, которые представляли 30 родных языков народов нашей страны. Конкурс, по словам министра, показал, насколько велико значение учителя в сохранении родного языка, и получил широкий отклик у педагогического сообщества.

«Мы с вами живем в большой многонациональной стране, жители которой хранят сотни родных языков и диалектов. Языковое многообразие — это неотъемлемая часть культурного наследия, истории и многовековых традиций регионов нашей страны», — отметил министр в своем выступлении в Адыгее.

С этого года, по словам Сергея Кравцова, участниками конкурса смогут стать не только педагоги, но и воспитатели. В конкурсе появится новая номинация «Лучшие практики развития родной речи детей дошкольного возраста».

К слову

В первом Всероссийском конкурсе учителей родных языков в Ставропольском крае принимал участие и представитель нашей республики. Учитель чувашского языка и литературы школы № 40 города Чебоксары Александр Степанов удостоился звания лауреата.