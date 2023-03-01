Тридцать шесть операций в день проводят в Федеральном центре травматологии

В прошлом году в Федеральном центре травматологии, ортопедии и эндопротезирования открылся новый корпус медицинской реабилитации.

С самым современным оборудованием — барокамерами, лечебно-диагностическим комплексом для выявления, коррекции и лечения заболеваний позвоночника, первым в мире реабилитационным тренажером, сочетающим диагностику и реабилитацию… Именно с этого корпуса Глава Чувашии Олег Николаев начал свой визит в Центр. И пообщался не только с врачами, но и с участниками спецоперации, которые проходят здесь курс лечения и реабилитации.

Олег Николаев поблагодарил парней за доблестную службу и пожелал им скорейшего восстановления. «Уверен, что лечение благотворно отразится на вашем здоровье и у каждого из вас все будет хорошо», — сказал он. «Настроение хорошее. Прорвемся», — ответили бойцы.

Что процесс лечения пройдет успешно, Глава республики не сомневается — «новый реабилитационный центр, который уже проработал полгода, показывает великолепные результаты», отметил он. А еще Олег Николаев обратил внимание на то, что направление реабилитации на сегодняшний день выделено в отдельную федеральную программу и находится в зоне особого внимания Президента страны. Выделил Глава Чувашии и еще одно важное направление. «Именно такие многопрофильные, многофункциональные, высокотехнологичные медицинские организации, как Федеральный центр травматологии, ортопедии и эндопротезирования, — подчеркнул он, — являются основой развития медицинского туризма».

НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВ, главный врач Федерального центра травматологии, ортопедии и эндопротезирования Минздрава России: «За годы работы Центра пролечено 96,3 тысячи пациентов, проведено 92,8 тысячи операций. Около одной трети пролеченных — жители Чувашии. На консультации и лечение приняты также жители 78 российских регионов и граждане 12 стран ближнего зарубежья… В прошлом году один врач в среднем провел 361 операцию, а в день в Центре проводится в среднем 36,5 операций».

День визита совпал с приятной для клиники датой, 14 лет со дня открытия. По людским меркам — возраст скромный, для Центра же — это огромный путь, измеряемый десятками тысяч успешных операций. Немало добрых слов услышали в этот день виновники торжества. Не ради праздника — исключительно по делу. Отметив высокий профессионализм и сплоченность трудового коллектива, Олег Николаев констатировал, что Центр, решающий важную задачу оказания высокотехнологической медицинской помощи жителям не только республики, но и всей страны, является лучшим в сфере эндопротезирования в Приволжском федеральном округе и вторым — в России. «Радует, что за 14 лет у вас не только сформировались традиции, но и великолепные планы, — сказал он. — Правительство Чувашии крайне заинтересовано в дальнейшем развитии Центра, и мы с его руководством часто обсуждаем эти планы. Мы в этой работе видим не просто повышение доступности медицинской помощи, но и в целом повышение имиджа региона».

Фоторепортаж Максима Васильева: