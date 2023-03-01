АЛЕНА ЕЛИЗАРОВА,

министр труда и социальной защиты Чувашской Республики:

«По итогам четвертого квартала 2022 года уровень безработицы в стране составил 3,7 процента, что на 0,6 процентных пунктов ниже, чем годом ранее. В Чувашии уровень безработицы составил 2,6%, и в рейтинге, составленном агентством РИА Рейтинг, республика расположилась на 14-й позиции. Органы службы занятости постоянно ведут активную работу по содействию в трудоустройстве граждан на постоянные и временные рабочие места, оказывают помощь в открытии своего дела, направляют на обучение востребованным на рынке труда профессиям. В этом году уже трудоустроено свыше 30 тысяч человек, уровень трудоустройства составил 81% от количества граждан, обратившихся в органы службы занятости в поиске подходящей работы».