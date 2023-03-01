Победителей культурного рейтинга «СЧ» ждут награды

Ровно через неделю, 10 марта, в редакции «Советской Чувашии» при поддержке Минкультуры Чувашии состоится награждение победителей ежегодного рейтинга «СЧ» «Культурное событие — 2022». Напомним, в конце прошлого года 26 экспертов — пишущие о культуре журналисты, искусствоведы и культурологи — выбирали пятерку лучших культурных событий года. Параллельно шло народное голосование на сайте нашей газеты. По итогу оценка независимых экспертов и мнения более двух тысяч жителей республики, принявших участие в выборе, совпали: больше всех голосов собрала Вышитая карта России. Верхние строчки рейтинга также заняли Чувашская биеннале современного искусства, выход в свет книги-альбома «Чебоксары. Виды города за последние 150 лет», спектакль «Братья Карамазовы» в Русском драматическом театре и мюзикл «12 стульев» в Чувашской государственной филармонии.