В Новочебоксарске открылся первый в Чувашии подростковый центр «ТОП»

Площадка для самореализации подростков

Вместо пустующего ненужного помещения — уютное пространство для самореализации молодых ребят. В Новочебоксарске открылся первый в республике подростковый центр «ТОП» — территория общения подростков. В комфортных условиях у них появится возможность проявить творческие и интеллектуальные способности, а также найти новых друзей.

В нашей республике проект, направленный на социализацию и адаптацию подростков из группы риска, состоящих на различных профилактических учетах, удалось реализовать благодаря участию региона в стратегической программе уполномоченного при Президенте страны по правам ребенка «Подростки России».

Справка «СЧ» В 2022 году Чувашия вошла в число 14 пилотных регионов–победителей Всероссийского конкурса Минпросвещения России по программам социализации подростков.

ТОП в Новочебоксарске функционирует на базе Центра развития творчества детей и юношества имени Анатолия Андрианова. Приходя на территорию общения подростков, школьники не замечают, как быстро летит время, — увлеченно соревнуются в настольные игры, разучивают новые для себя комбинации в шахматах и участвуют в психологических тренингах, которые ведет педагог-психолог Сергей Педюсев. Специалист с солидным стажем рассказал, что его цель не только дать совет, как разобраться с конфликтами, в которые могут быть вовлечены дети, но и помочь им правильно определиться с будущим.

«Я занимаюсь вопросами профориентации детей, предотвращением конфликтов между подростками. Самое тяжелое направление — профилактика аутоагрессивного поведения у ребят, — пояснил Сергей Педюсев. — Чтобы не допустить выплеска отрицательных эмоций, мы проводим с подростками психологические тренинги. После открытия центра можно работать в комфортных условиях».

За новыми эмоциями и для поиска друзей в подростковый центр приходят дети из разных школ. Ученицы новочебоксарской школы № 17 Милена Горбачева и школы № 13 Анна Гаврилова до посещения ТОПа не знали друг друга. А сейчас уже стали хорошими подругами.

«Мы играем в настольные игры, читаем книги, получаем новые знания. В центре очень много хороших ребят, с которыми можно пообщаться и найти общий язык. С нами работают понимающие преподаватели», — сказала Милена Горбачева.

ОЛЕГ НИКОЛАЕВ, Глава Чувашии: «Мы открыли первую территорию, где подростки имеют возможность встречаться и общаться, вырабатывать идеи, воплощать их в проекты, учиться самопрезентации, находить цели в жизни, уверенно двигаться к их достижению. Многие эксперты сейчас говорят, что пришло время не единоличных, а командных успехов. А сила команды в том, чтобы каждый был профессионалом в своем деле».

Посетив современное многофункциональное пространство, Глава Чувашии познакомился с деятельностью медиацентра территории общения подростков, где работает юный видеограф Кирилл Самонов. В разговоре с Олегом Николаевым он признался, что мечтает стать актером. Глава республики посоветовал молодому видеографу посмотреть фильмы с участием нашего земляка Анатолия Гущина, чтобы брать с него пример.

«Мы снимаем мероприятия, соревнования, которые проходят у нас. Работаем над видеоновостями нашего центра, — рассказал Кирилл. — Планируем, что к нам будут приходить ребята из других школьных медиацентров для обмена опытом, чтобы развивать действующие и создавать новые проекты, вместе обучаться».

Такие подростковые центры могут выполнять важную общественную миссию, уверена уполномоченный по правам ребенка в Чувашии Алевтина Федорова. «Порой подросткам не хватает общения. Поэтому важно создавать многофункциональные пространства, в которых молодые ребята могли бы найти новых друзей, получить определенную свободу, — считает она. — В то же время специалисты центра социализации всегда придут ребятам на помощь и подскажут, как себя вести в той или иной ситуации. Я считаю, что нужно создавать такие пространства во всех муниципалитетах Чувашии, потому что это желание самих детей».

Глава Чувашии инициативу поддержал, подчеркнув, впрочем, что создавать для общения подростков специальные пространства необязательно. Для этого можно использовать модельные библиотеки, сельские клубы и дома культуры. «А действующая территория общения подростков могла бы стать центром подготовки специалистов, которые бы организовывали такую работу на территории муниципалитетов. Думаю, что это будет эффективно. И мы поможем многим подросткам, а через них семьям», — заявил Олег Николаев.

Глава Чувашии пообщался не только с посетителями современного пространства, но и с членами детского общественного совета при уполномоченном по правам ребенка, которые интересовались перспективами дистанционного обучения школьников из разных муниципальных округов по программам «Кванториума». Также была озвучена проблема отсутствия механизма централизованной подготовки к олимпиадам.