В Ибресях нетрезвая мать села за руль вместо пьяного сына

Услуга «нетрезвый водитель»

Проезжая в три часа ночи мимо кафе в поселке Ибреси, старший инспектор ОГИБДД Марат Юнусов обратил внимание на темный «Хендай», стоявший у входа. Патрульному хватило и одного брошенного в салон взгляда, чтобы заметить, как тревожно переглянулись водитель и пассажиры иномарки, их «бледный вид».

Сделав небольшой крюк, офицер вернулся — легковушка уже двигалась навстречу служебному авто. Женщина-водитель, которая приехала забрать из кафе подвыпившего сына, отказалась от прохождения медицинского освидетельствования. Все-таки наше поведение иногда не поддается никакому разумному объяснению. Позвонив ночью 20-летнему сыну и почувствовав по его голосу, что тот хватил лишнего, жительница поселка рванула в кафе. При этом чрезмерно заботливая мамаша напрочь забыла о собственных вечерних посиделках, где также не обошлось без употребления крепких спиртных напитков…

Услуга «нетрезвый водитель» обойдется семейству гораздо дороже, чем вызов такси: в отношении женщины составлен материал по части 1 статьи 12.26 КоАП РФ. Отказ от прохождения проверки на трезвость влечет за собой те же самые последствия, что и нахождение за рулем пьяным — штраф 30 тысяч и лишение прав сроком до двух лет.

И последний штрих в завершение этой небанальной истории. Дом, куда хранительница очага стремилась доставить своего детинушку в целости и сохранности, расположен всего в нескольких сотнях метров от злополучного кафе…