Геннадий Иванов: «Нужно слышать, как дышит спортсмен»

Заслуженный тренер России раскрыл секреты успеха

Применить правильную методику тренировок, подобрать оптимальную траекторию развития каждому спортсмену исходя из его антропометрических данных — непростая задача для наставников по тяжелой атлетике. С ней блестяще справляется заслуженный тренер России Геннадий Иванов, воспитавший целую плеяду атлетов, которые добивались успеха не только на всероссийских соревнованиях, но и на международной арене. Именно Геннадий Геннадьевич с детских лет готовил к профессиональному спорту костяк нынешней сборной Чувашии по тяжелой атлетике — Полину Андрееву, Александру Козлову, Ирину Баймулкину, Наталию Шайманову и Любовь Мышову.

По стопам отца

С самого детства Геннадий проявлял любовь к спорту — занимался настольным теннисом, вольной борьбой, велоспортом. Но штанга в его семье была на особом счету, ведь папа будущего заслуженного тренера России практически всю жизнь посвятил тяжелой атлетике.

К сожалению, за неделю до появления на свет маленького Гены отца не стало…

Мальчик смотрел на большую коллекцию наград своего отца, медалей и кубков, завоеванных на соревнованиях, и мечтал и сам когда-то выйти на помост. «В 1983 году мы пошли в спортивный зал агрегатного завода, начали серьезно тренироваться. Так я «заболел» тяжелой атлетикой навсегда», — рассказал Геннадий Иванов корреспонденту газеты «СЧ».

Геннадий Геннадьевич не прекращал заниматься тяжелой атлетикой и во время службы в армии. В 1988 году он стал чемпионом Вооруженных сил СССР и получил звание мастера спорта по тяжелой атлетике. Спустя два года выиграл чемпионат СССР среди молодежи.

После службы в армии Геннадий Иванов поступил в Московскую государственную академию физической культуры и спорта в Малаховке и успешно окончил ее. Тогда и стартовала тренерская карьера Геннадия Иванова. А с 1995 года он является президентом федерации тяжелой атлетики Чувашии.

К каждому — индивидуальный подход

Геннадий Геннадьевич воспитал множество спортсменов. Среди них — двукратная чемпионка Европы Наталья Хлесткина, чемпион России Алексей Куршин, серебряный призер Универсиады в Китае 2011 года Вячеслав Ластухин, мастер спорта международного класса Анатолий Лукишин. «При работе с каждым спортсменом нужен индивидуальный подход, — говорит тренер. — В подготовке я делаю упор на три основных элемента: технический (подбор оптимальной траектории и техники движений для каждого спортсмена), восстановительный (сон без нарушения распорядка дня, своевременный массаж, баня) и сам тренировочный процесс».

Помимо этого, нужно обращать внимание на нюансы, о которых порой даже не задумываешься. Опытный наставник четко должен понимать, что делать со спортсменом. Например, если какая-то мышца перегружена, то это сразу будет видно на выступлении. Нужно сразу ослабить нагрузку…

«Условно говоря: нужно слышать, как дышит спортсмен, — подчеркивает Геннадий Иванов. — Мы начинаем апробировать различные методики и уже по истечении нескольких лет видно, от каких нагрузок спортсмен отходит быстрее, от каких нет». Бывает, что в тяжелую атлетику приходят из других видов спорта. Кажется, что человек полностью подготовлен к серьезным нагрузкам, а в результате практически все нужно было начинать заново…

Спортивный сезон не прекращается

Как уже сообщала «СЧ», Полина Андреева, Александра Козлова, Наталия Шайманова и Любовь Мышова сравнительно недавно выиграли медали Кубка России, прошедшего в Грозном. Несмотря на завоеванные награды, девушки по-разному оценили свои выступления. Наталия Шайманова была не довольна показанными килограммами. А вот Александре Козловой серьезную мотивацию придала атмосфера на арене в Грозном.

Конечно, соревнования по тяжелой атлетике проходят круглогодично. Времени на отдых практически не остается. Поэтому после старта в Грозном спортсменки под присмотром Геннадия Геннадьевича тренируются в «легком» режиме на базе спортшколы олимпийского резерва № 7 имени В. Ярды. Также девушки стараются отдохнуть в психологическом плане, чтобы набраться сил для успешной подготовки к будущим стартам. А они ожидаются очень интересными. Ведь со 2 по 7 мая пройдет международный турнир в Беларуси, 12-17 июня состоится чемпионат России по тяжелой атлетике в Новом Уренгое, а с 4 по 10 августа наши спортсменки выйдут на старт вторых игр стран СНГ в Беларуси.

МЕЖДУ ТЕМ Федерация тяжелой атлетики России направила предварительную заявку на участие в чемпионате Европы, который состоится в Ереване с 15 по 23 апреля. Если наших спортсменов допустят до старта, то в списках основных кандидатов на выступление значится Полина Андреева, а среди «первых запасных» — Александра Козлова и Наталия Шайманова.

Будущее нужно готовить сегодня

Сейчас тяжелая атлетика в Чувашии переживает подъем, спортсмены завоевывают награды всероссийских соревнований. При этом возникает резонный вопрос: как будет развиваться этот вид спорта в республике в будущем? Однозначный ответ дать сложно. Нельзя сказать, что восходящих звездочек в секциях с избытком. Конечно, тяжелая атлетика не самый раскрученный вид спорта в нашей республике и в стране в целом, но для его популяризации сейчас воплощаются различные идеи. Например, Федерация тяжелой атлетики России организует соревнования по технике поднятия штанги со специализированным жюри.

Родители детишек думают, что тяжелая атлетика — это вид спорта, который очень серьезно скажется на здоровье, но это не так. «Когда родители приходят на детские соревнования, то видят, как их дети занимаются со штангой маленького веса и никто не испытывает трудности, — разъяснил Геннадий Иванов. — Для маленьких детишек мы только формируем технику и ставим правильную траекторию. Никаких тяжестей не позволяем поднимать».

…Относительно недавно Геннадий Геннадьевич объявлял набор в секцию атлетической гимнастики. Людей приходило много, отбоя не было. Поначалу детишки делали упражнения в рамках общей физической подготовки, но когда наступило время переходить к тяжелой атлетике, многие ребята перестали ходить… «Родители, не переживайте и приводите детей в секции тяжелой атлетики!», — призывает заслуженный тренер России.