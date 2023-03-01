Геннадий Иванов: «Нужно слышать, как дышит спортсмен»

Автор: Николай АрхиповВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет
Методика подготовки Геннадия Иванова дает хорошие результаты. В частности, 21-летняя Полина Андреева уже стала чемпионкой России и не намерена останавливаться на достигнутом. Фото из личного архива Геннадия Иванова

Заслуженный тренер России раскрыл секреты успеха

Применить правильную методику тренировок, подобрать оптимальную траекторию развития каждому спортсмену исходя из его антропометрических данных — непростая задача для наставников по тяжелой атлетике. С ней блестяще справляется заслуженный тренер России Геннадий Иванов, воспитавший целую плеяду атлетов, которые добивались успеха не только на всероссийских соревнованиях, но и на международной арене. Именно Геннадий Геннадьевич с детских лет готовил к профессиональному спорту костяк нынешней сборной Чувашии по тяжелой атлетике — Полину Андрееву, Александру Козлову, Ирину Баймулкину, Наталию Шайманову и Любовь Мышову.

По стопам отца

 

С самого детства Геннадий проявлял любовь к спорту — занимался настольным теннисом, вольной борьбой, велоспортом. Но штанга в его семье была на особом счету, ведь папа будущего заслуженного тренера России практически всю жизнь посвятил тяжелой атлетике.
К сожалению, за неделю до появления на свет маленького Гены отца не стало…
Мальчик смотрел на большую коллекцию наград своего отца, медалей и кубков, завоеванных на соревнованиях, и мечтал и сам когда-то выйти на помост. «В 1983 году мы пошли в спортивный зал агрегатного завода, начали серьезно тренироваться. Так я «заболел» тяжелой атлетикой навсегда», — рассказал Геннадий Иванов корреспонденту газеты «СЧ».
Геннадий Геннадьевич не прекращал заниматься тяжелой атлетикой и во время службы в армии. В 1988 году он стал чемпионом Вооруженных сил СССР и получил звание мастера спорта по тяжелой атлетике. Спустя два года выиграл чемпионат СССР среди молодежи.
После службы в армии Геннадий Иванов поступил в Московскую государственную академию физической культуры и спорта в Малаховке и успешно окончил ее. Тогда и стартовала тренерская карьера Геннадия Иванова. А с 1995 года он является президентом федерации тяжелой атлетики Чувашии.

К каждому — индивидуальный подход

 

Геннадий Геннадьевич воспитал множество спортсменов. Среди них — двукратная чемпионка Европы Наталья Хлесткина, чемпион России Алексей Куршин, серебряный призер Универсиады в Китае 2011 года Вячеслав Ластухин, мастер спорта международного класса Анатолий Лукишин. «При работе с каждым спортсменом нужен индивидуальный подход, — говорит тренер. — В подготовке я делаю упор на три основных элемента: технический (подбор оптимальной траектории и техники движений для каждого спортсмена), восстановительный (сон без нарушения распорядка дня, своевременный массаж, баня) и сам тренировочный процесс».
Помимо этого, нужно обращать внимание на нюансы, о которых порой даже не задумываешься. Опытный наставник четко должен понимать, что делать со спортсменом. Например, если какая-то мышца перегружена, то это сразу будет видно на выступлении. Нужно сразу ослабить нагрузку…
«Условно говоря: нужно слышать, как дышит спортсмен, — подчеркивает Геннадий Иванов. — Мы начинаем апробировать различные методики и уже по истечении нескольких лет видно, от каких нагрузок спортсмен отходит быстрее, от каких нет». Бывает, что в тяжелую атлетику приходят из других видов спорта. Кажется, что человек полностью подготовлен к серьезным нагрузкам, а в результате практически все нужно было начинать заново…

Спортивный сезон не прекращается

 

Как уже сообщала «СЧ», Полина Андреева, Александра Козлова, Наталия Шайманова и Любовь Мышова сравнительно недавно выиграли медали Кубка России, прошедшего в Грозном. Несмотря на завоеванные награды, девушки по-разному оценили свои выступления. Наталия Шайманова была не довольна показанными килограммами. А вот Александре Козловой серьезную мотивацию придала атмосфера на арене в Грозном.
Конечно, соревнования по тяжелой атлетике проходят круглогодично. Времени на отдых практически не остается. Поэтому после старта в Грозном спортсменки под присмотром Геннадия Геннадьевича тренируются в «легком» режиме на базе спортшколы олимпийского резерва № 7 имени В. Ярды. Также девушки стараются отдохнуть в психологическом плане, чтобы набраться сил для успешной подготовки к будущим стартам. А они ожидаются очень интересными. Ведь со 2 по 7 мая пройдет международный турнир в Беларуси, 12-17 июня состоится чемпионат России по тяжелой атлетике в Новом Уренгое, а с 4 по 10 августа наши спортсменки выйдут на старт вторых игр стран СНГ в Беларуси.

МЕЖДУ ТЕМ
Федерация тяжелой атлетики России направила предварительную заявку на участие в чемпионате Европы, который состоится в Ереване с 15 по 23 апреля. Если наших спортсменов допустят до старта, то в списках основных кандидатов на выступление значится Полина Андреева, а среди «первых запасных» — Александра Козлова и Наталия Шайманова.

Будущее нужно готовить сегодня

 

Сейчас тяжелая атлетика в Чувашии переживает подъем, спортсмены завоевывают награды всероссийских соревнований. При этом возникает резонный вопрос: как будет развиваться этот вид спорта в республике в будущем? Однозначный ответ дать сложно. Нельзя сказать, что восходящих звездочек в секциях с избытком. Конечно, тяжелая атлетика не самый раскрученный вид спорта в нашей республике и в стране в целом, но для его популяризации сейчас воплощаются различные идеи. Например, Федерация тяжелой атлетики России организует соревнования по технике поднятия штанги со специализированным жюри.
Родители детишек думают, что тяжелая атлетика — это вид спорта, который очень серьезно скажется на здоровье, но это не так. «Когда родители приходят на детские соревнования, то видят, как их дети занимаются со штангой маленького веса и никто не испытывает трудности, — разъяснил Геннадий Иванов. — Для маленьких детишек мы только формируем технику и ставим правильную траекторию. Никаких тяжестей не позволяем поднимать».
…Относительно недавно Геннадий Геннадьевич объявлял набор в секцию атлетической гимнастики. Людей приходило много, отбоя не было. Поначалу детишки делали упражнения в рамках общей физической подготовки, но когда наступило время переходить к тяжелой атлетике, многие ребята перестали ходить… «Родители, не переживайте и приводите детей в секции тяжелой атлетики!», — призывает заслуженный тренер России.

Опубликовано: 2 марта 2023 г.


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