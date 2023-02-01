Где твоя путеводная звезда?..

Есть книги, прочно ассоциируемые со школьными годами. Конечно, у каждого подобный список свой. Здесь, что называется, на вкус и цвет товарищей нет. Как и любой мальчишка, я любил играть в «войнушку»: дворовая ватага делилась на «своих» и «чужих» и билась на деревянных палках-мечах или палила из тех же палок, но уже отождествляемых с автоматом.

Тогда взахлеб зачитывались книгами о Великой Отечественной войне — благо, многие из этих книг писались ее непосредственными участниками. Беда современных поколений не в том, что они не читают или читают не так, а в том, что именно они читают. И о Великой Отечественной тоже. Сегодня, когда ветеранов осталось уже очень мало, для многих молодых людей она становится просто набором слов — под стать Отечественной войне 1812 года или Первой мировой. Тем более, что мы, например, до сих пор «плаваем» в цифре Героев Советского Союза, считая то уроженцев республики, то чувашей по национальности, то всех связанных с Чувашией. Как в таких условиях подростку поверить учителю истории на слово?..

Наша маленькая республика отправила на фронт более 200 тыс. сыновей и дочерей. Не вернулись домой больше половины из них, и это не считая тех, кто до сих пор значится под грифом «пропал без вести». На таком вот фоне не должен оставаться незамеченным роман с характерным названием «Герои без вести не пропадают» Митри Кибека. Это не просто военный роман, это военно-приключенческий роман, причем в этом прилагательном второе наличествует, но не главенствует над первым. Здесь от авантюрного жанра самая малая толика — ровно столько, сколько нужно, чтобы увлечь, заинтересовать.

БИОГРАФИЯ: Дмитрий Кибек (наст. фамилия — Афанасьев) родился 15 сентября 1913 г. в д. Тимерчкасы Ядринского уезда Казанской губернии (ныне Вурнарский район). Окончил Тузисярмусскую начальную школу, Малояушскую 8-летнюю школу, землеустроительный техникум. Обучался в Чувашском государственном педагогическом институте (после второго курса вынужден из-за материальных трудностей оставить вуз). Работал в своей родной школе. В 1935 году был призван в армию. За годы военной службы окончил Киевское военное училище связи и Военно-юридическую академию. Участник Великой Отечественной войны. Литературная деятельность началась с рассказа «Темаль», опубликованного в альманахе «Трактор» в 1933 году. Автор более 20 книг повестей, романов, детективно-приключенческих рассказов. За роман «Герои без вести не пропадают» удостоен Государственной премии имени К. Иванова (1983).

Сюжет не уникален: неудачная заброска в тыл врага, встреча с небольшой партизанской группой, первый удачный «выход на сцену» и рост численности до отряда в несколько сотен человек за счет освобожденных пленных… Дальше следуют одна за другой операции по уничтожению небольших немецких гарнизонов, подрыву идущих к линии фронта эшелонов, столкновения с карателями, освобождение от оккупантов значительных территорий, героическое поведение в концлагере и тюрьме гестапо.

А еще любовь! В таких необычных обстоятельствах возникнув, разгорается она естественно, ярче. И чего-чего, а этой темы в произведении хватает. Впрочем, ругать автора за такое нельзя. Есть приторная фраза: «Война войной, а обед по расписанию», и в одном ряду с ней мне вспоминается в данном случае и другая: «Сердцу не прикажешь…» И эта сторона придает книге тепло обычных человеческих отношений.

Роман нужно читать с некоторой поправкой на время: написан он был более полувека назад и имеет соответствующую идеологическую направленность на пропаганду «братства народов». А в условиях современной действительности большинство населения той страны, где в основном разворачивается действие, погружено в те же лозунги, которыми был напичкан один из мелькнувших на страницах героев: об СССР говорили мало правды, и «поэтому Болеславские о Советском Союзе имели весьма смутное представление. В частности, архитектору казалось, что каждого буржуазного интеллигента большевики если не убивают, то обязательно ссылают в холодную Сибирь».

Зато описание восстания в Варшаве и особенно его побудительных мотивов донельзя перекликается с событиями дня сегодняшнего. Правда, прежде всего это отдает неприятным душком полного пренебрежения польской «элитой» элементарным чувством уважения к другим. Или вот еще один образчик представлений европейской интеллигенции, которые выразил венский хирург Эрих Флеминг: «Среди народов, населяющих эту страну, только русские, украинцы, белорусы и грузины могут быть отнесены к категории современных цивилизованных народов».

В романе характерно выписаны и крайне неприятные типажи. Митри Кибек хорошо демонстрирует, к чему может привести недооценка человеческого характера. Айдашев, майор Красной Армии, кадровый офицер, в партизанском отряде получил под свое командование роту. Но как себя вел! — высокомерие, чванство, пренебрежение к личному составу… И под конец дошел до бегства с поля боя, мародерства и насилия.

И тут писатель дает читателю урок: показывает человека, которому еще в детстве «вбили в голову, что он лучше других, а, следовательно, и жить должен легче и лучше. Этот урок он усвоил прекрасно и всю жизнь руководствовался им. Причем он никогда не спрашивал себя, чем же он отличается от других, за какие заслуги люди должны не только уважать его, но и работать за него. Постепенно он привык считать себя единицей, а всех остальных — нулями». С самого начала виделась другим эта внутренняя гниль, но офицерское звание «купило» ему место. И заслуженный финал — трибунал, приговор и казнь. Правда, десятки других прежде заплатили за это своими жизнями. И сколько сегодня вокруг таких, кто готов «качать права», но ни на миг не задумывается об обязанностях?..

И как ярко и выигрышно на фоне таких событий и типажей выглядят настоящие герои. Так уж случилось, что в годы Великой Отечественной представители чувашского народа оказались по обе стороны фронта. Писатель не скрывает этого факта, наоборот, он использует это противостояние как одну из сюжетных линий. И, на мой субъективный взгляд, это тоже несомненный плюс произведения. В отличие от предателя Астахова, который «с чувашом — чуваш, с русским — русский, с немцем — немец», другие знают себе цену, не чураются собственной национальности и готовы отвечать за поступки.

Разные причины приводят их в партизанский отряд, по-разному складываются и судьбы, но у каждого как путеводная звезда — вера в себя, вера в Родину и готовность к самопожертвованию ради нее. Как актуален совет, данный Владимиром Турхановым польскому пареньку Стефану, совсем павшему духом в концлагере Маунтхаузен: «Кто борется, тот всегда имеет шансы на победу»!

Да, чуть не забыл. В написанной более полувека назад книге содержатся столь жизненные наблюдения, что их актуальность ощущается и сегодня. Как вам такое: «Не все арестанты ведут себя одинаково. Например, легче всего добиться признания у арестованного либерала. Стоит его два-три раза ударить кулаком по лицу, так он выложит все, что знает и даже не знает»?

Эта книга — одна из тех, после прочтения которых есть шанс на диалог поколений, на ту незримую и пресловуто поминаемую связь времен. Отдельные страницы романа (особенно рассказ о восстании в концлагере) напомнили мне о другом произведении — романе Георгия Свиридова «Ринг за колючей проволокой». Оба произведения — рассказ о человеке, нашедшем себя, свое место в жизни, решившем для себя экзистенциальный вопрос о соотношении жизни и смерти — как актуально это звучит в нынешней обстановке!

ВОПРОСЫ:

1. Что связывает между собой Еву Болеславскую и Фанни Вагнер?

2. По какому поводу Эльза Планк произнесла фразу: «Герой-то он герой, но не моего романа…»

3. Какую роль сыграл хирург Эрих Флеминг в судьбе Владимира Турханова?

Федор Козлов