АЛЛА САЛАЕВА,

депутат Госдумы России:

«Президент Владимир Путин выступил с инициативой создать специальный государственный фонд адресной помощи семьям погибших бойцов и ветеранам СВО. Это будет координационный орган, решающий вопросы по принципу «одного окна» социальной, медицинской, в том числе в части высокотехнологичного эндопротезирования, психологической помощи, санаторно-курортного лечения, реабилитации… Уже в этом году структуры фонда должны быть развернуты во всех регионах России. В Чувашии с самого начала специальной военной операции все силы брошены на то, чтобы все необходимое для фронта было у наших военнослужащих, в зоне постоянного внимания — и родные каждого участника СВО, близкие павших героев, вставших на защиту Отечества… И государственный системный орган всероссийского масштаба станет в этой работе опорой».