Вице-премьер Владимир Степанов посетил с рабочим визитом Луганскую Народную Республику

Автор: Советская ЧувашияВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

Вице-премьер Правительства Чувашии – министр здравоохранения Владимир Степанов с рабочей поездкой посетил Луганскую Народную Республику, где навестил военнослужащих, получивших ранения в ходе специальной военной операции, ознакомился с работой медицинских организаций, оказывающих специализированную помощь российским бойцам.

 

«Радует, что боевой дух наших военных не сломлен. Они знают и чувствуют, что страна их поддерживает, а родные ждут дома, в безопасности, где о них заботятся и всячески помогают. Несмотря на ранения, наши ребята твердо намерены вернуться в строй сразу после восстановления, чтобы продолжить громить врага, очищать территории от украинского фашизма», — сообщил он.

В помощь военнослужащим министр передал гуманитарную помощь, в сборе которой участвовали неравнодушные жители и все медицинские организации Чувашской Республики. На передовую были направлены печки, окопные свечи, одежда, медикаменты, бензопилы, утепленные палатки, продукты питания и многое другое, что ежедневно используется бойцами и имеет высокую значимость для них.

 

Опубликовано: 22 февраля 2023 г.


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